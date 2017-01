Descartan que los ladrones de Cabrales sean los mismos que actuaron en Posada

Las investigaciones sobre la oleada de robos que se produjeron durante la madrugada del domingo al lunes en los pueblos de Camarmeña y Sotres (Cabrales), donde también tuvo lugar otra tentativa -al igual que en la población cántabra de Tresviso-, ya arrojan algún dato. La Guardia Civil descarta que los ladrones que actuaron el pasado lunes en estos pueblos de los Picos de Europa sean los mismos que protagonizaron siete robos en cuatro comercios de Posada (Llanes) en poco más de un mes, entre diciembre y enero. Testigos oculares también han informado de la presencia de, al menos, dos individuos que circulaban en una furgoneta.

Los establecimientos asaltados fueron la vivienda y el restaurante La Fuentina, en Camarmeña, y la pensión La Perdiz, en Sotres, los dos situados en el término municipal de Cabrales. En ambos, los ladrones se llevaron un botín valorado por los propietarios en unos 6.000 euros, entre varios dispositivos electrónicos, joyas, dinero en metálico así como comestibles caseros y bebida. En La Fuentina, que solo abre los fines de semana esta temporada, los ladrones accedieron por la puerta de la entrada rompiendo un cristal. No había nadie cuando se cometió el robo porque el propietario, Juan Campillo, se encontraba en otra vivienda que tiene en Carreña.

Luisa López, de la pensión La Perdiz, se percató de la presencia de los ladrones y advirtió de que «en Sotres, es la primera vez que sucede algo así» y deseó que «tarden o no vuelvan a pasar». En su caso, la vivienda se encuentra en obras por lo que «no lo notamos muy revuelto» y le extrañó que «no se hayan llevado las televisiones». No obstante, López está segura que «no fue un robo al azar porque la carretera es complicada y hay que conocerla. Además, en Tresviso no tienen salida así que ya estuvieron por aquí controlando y lo tenían muy estudiado».

En el restaurante La Gallega, de Sotres, intentaron acceder por la ventana de la cocina. Al saltar los ladrones tiraron unas cazuelas y el estruendo despertó a Ana María Moradiellos que «me llevé un susto muy grande porque pensé que era la banda de Posada que habían entrado en casa». En su vivienda, la Policía recogió varias huellas aunque, según Moradiellos, llevaban guantes. En la Taberna de Tresviso, en Cantabria, accedieron por la ventana pero el ruido despertó también a los propietarios y los ladrones huyeron.