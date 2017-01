Famyr asegura que Llanes no ha retirado todas las placas franquistas del concejo

Todavía queda simbología franquista en el concejo de Llanes. Es lo que afirman desde la Federación Asturiana Memoria y República, y señalan a las placas adosadas al muro contrafuerte de la torre de la iglesia de Santa María de Llanes y al templo de Poo. También indican que en la antigua calle de Genaro Riestra sigue habiendo una placa con el nombre del falangista. De esta forma, agregan, «el Ayuntamiento no cumplió aún con sus compromisos de eliminación de la totalidad de todos estos símbolos». En este sentido, desde la federación no consideran que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 de Oviedo desestimase su demanda por carecer ésta de razón, sino por entender, erróneamente, que el Consistorio llanisco ya había cumplido lo acordado. En lugar de recurrir la sentencia, la asociación exigirá al Ayuntamiento que ejecute sus compromisos. «Si no se hace en un plazo de dos meses, volveremos a plantear acciones legales y movilizaciones para exigir esa retirada efectiva», advierten.