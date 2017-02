PSOE y Pueblu reclaman una mejor señalización en la carretera de Pando

La semana pasada concluían las obras de mejora y acondicionamiento de la carretera de Pandu. En total, algo más de 33.000 de inversión que también servían para poner punto final a dos años de reivindicaciones vecinales capitaneadas por el antiguo alcalde de barrio y concejal socialista, Secundino Díaz Cayuela. Sin embargo, tal y como se pudo ver en el pleno de esta semana, lejos de cerrarse, la polémica continúa, aunque ahora desde un frente diferente.

Los grupos municipales PSOE y Pueblu exigieron señalizar el eje central de la remozada carretera por motivos de seguridad. Se han pintado las líneas laterales pero no se hizo lo mismo con el eje, cuando según Díaz Cayuela, «hace dos años un informe de la Policía Local aconsejaba pintar las tres líneas». El edil estaba confiado con que en esta ocasión se completaría de forma adecuada esa señalización horizontal. Pero no fue así. Otro informe de la Guardia Civil de Tráfico lo desaconseja porque la carretera no tiene un ancho suficiente. «Lo desaconseja pero no lo prohíbe, ya que en el concejo hay carreteras, incluso comarcales, mas estrechas que esta y tienen pintada la línea del eje central», apuntó.

De parecida forma se pronunció el portavoz de Pueblu, grupo que puso la voz de alarma en una carencia que consideran «primordial para la seguridad vial de quienes transiten por esa carretera y para disuadir a quienes puedan creer que es de sentido único», dijo Ricardo Cangas. Los dos concejales entienden que lo sensato, racional y prudencial pasa por pintar las tres líneas horizontales, «porque también sirven de guía para los conductores en momentos de baja visibilidad».

El concejal de Tráfico, Enrique Gancedo, descartó señalizar el eje central de la vía, de momento, porque prefiere seguir los consejos de la Policía Local y del Destacamento de Tráfico de Ribadesella. En ambos informes se indica que las dos líneas laterales son suficientes para una calzada que tiene un ancho comprendido entre los 4,5 y 5 metros. «Dicen que es una carretera muy estrecha y que los vehículos la estarían pisando continuamente. Así que yo no pienso rechazar los consejos de quienes, sobre esto saben más que nosotros», añadió. Gancedo aseguró que si no se hace, no es por su coste, ya que no sería muy elevado.

Fiesta de Piraguas

En el mismo pleno, Pueblu pidió que se habiliten algunos apartaderos en otra carretera recientemente ampliada y acondicionada, la que comunica el pueblo de Vega con la N-632 bordeando el camping. Su portavoz, Ricardo Cangas, reclamó la sustitución de las «deterioradas» farolas de la calle Coronel Bravo y la limpieza de la «abandonada» área recreativa del Infierno. Las primeras están «pendientes de una actuación de Puertos» y la segunda tendrá su «próxima siega en marzo», le contestó Gancedo.

Lo que aún carece de respuesta convincente es el futuro del Autocine. PP y PSOE volvían a preguntar por este equipamiento, cerrado desde el mes de septiembre. Según el teniente alcalde, Pablo García, "en teoría sigue de vacaciones". Por otro lado, la alcaldesa anunció una próxima reunión para abordar los contenidos de la Fiesta de Piraguas. Será después de reunirse con el Comité Organizador (CODIS), encuentro que se producirá la semana que viene. Y en respuesta al Partido Popular, Charo Fernández, desveló que el proyecto del Tanatorio «está parado debido a las posiciones encontradas» existentes entre las empresas que deberían gestionarlo. El proyecto se desarrollará en paralelo al Plan General de Ordenación