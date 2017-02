Las empresas llevarán al juzgado el cierre del área de desembarco del Deva

Las dos empresas asturianas de turismo activo que se vieron afectadas por el cierre de la zona de desembarco del río Cares-Deva estudian presentar a finales de este mes «como muy tarde» una reclamación por la vía judicial para exigir que se restablezca la servidumbre de paso que les permitía entrar con sus vehículos a recoger a los clientes que acababan de realizar el descenso en canoa desde Panes. «Entendemos que la clausura llevada a cabo por el Ayuntamiento de Val de San Vicente el pasado 1 de septiembre no es legal, pues no se ajusta a la norma», explicó ayer a EL COMERCIO el letrado que lleva el caso, Alejandro López.

No tiene especial relevancia, apuntó el abogado, «si la zona de desembarco está en Asturias o en Cantabria. Lo que importa es que los propietarios de la finca La Campalarga pueden, si la norma se lo permite, limitar el acceso a la misma». Es en ese 'si la norma se lo permite' donde surgen las discrepancias, pues según recalcaron en varias ocasiones tanto él como sus clientes, ambas empresas tienen autorización por parte del Ministerio de Medio Ambiente y de la Demarcación de Costas para desembarcar ahí, por lo que «se tiene que permitir el acceso a los vehículos».

La nueva zona de desembarque que les propone el Consistorio de San Vicente del Val, explicó el letrado, «no es viable. Logísticamente es mucho más complejo, pues los clientes tienen que caminar más y la zona no está preparada». Desde las empresas de turismo activo ya apuntaron en su día que, además, en ese tramo del río las mareas ya son perceptibles y dificultan enormemente la navegación. Además, señalaron, «hay vertidos de aguas fecales procedentes de las viviendas cercanas y el pasar por debajo de los puentes de la autopista es peligroso». Por no hablar, agregó el letrado, de «la mala publicidad que da a las empresas el saber que su desembarco se produce en una zona que no es la más adecuada». Precisamente por esta posible pérdida de clientes -una de las compañías se trasladó tras la clausura de la finca a una zona de desembarco alternativa y la otra suspendió los descensos-, que se podría ver muy acentuada cuando llegue la temporada alta, a partir de mayo, los afectados están dispuestos a presentar, junto a su reclamación, una petición de indemnización por daños y perjuicios.