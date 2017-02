«Les avisamos de lo del Kaype, pero decidieron tirar para adelante»

La demolición de la parte ampliada del hotel Kaype se podría haber evitado si los mecanismos de la Administración local y regional hubiesen funcionado correctamente. De hecho ni si quiera se hubiese llegado a levantar la construcción cuyos trabajos de derribo comenzaron en la jornada del viernes. Al menos eso es lo que consideran el hotelero llanisco Fernando Fernández y el colectivo vecinal Avall, responsables de las primeras denuncias que alertaron de las irregularidades que se estaban cometiendo al permitir estos trabajos.

Fue durante los primeros meses del 2013 cuando el empresario y la asociación presentaron sendos recursos ante el Ayuntamiento de Llanes alertando de que la primera licencia municipal concedida, la de agrupación de fincas, no se ajustaba a la normativa al juntar tres parcelas con calificación urbanística distinta y darles una edificabilidad superior a la permitida.

Aquellas reclamaciones no fueron atendidas y ambos denunciantes recurrieron a la vía judicial. En el caso de Avall también envió escritos al Principado advirtiendo de la construcción que se estaba levantando en Barro, de las consecuencias que podía tener y de los fallos que habían tenido los filtros de la Administración al permitir estas obras.

La secretaria de Avall, María José Rodríguez, asegura que «la propiedad del hotel preguntó por la calificación de los suelos para ampliar el hotel y el secretario de la CUOTA contestó de motu propio, sin que la cuestión pasase por la Permanente, y dijo que era todo suelo urbano. Nosotros avisamos que aquellas fincas no eran iguales y si se hubiese llevado el asunto a la Permanente de la CUOTA el resultado podría haber sido otro». Rodríguez también señala que desde Avall «enviamos un escrito a la consejera Belén Fernández diciéndole que el Ayuntamiento de Llanes no estaba atendiendo los requerimientos de la Dirección General de Urbanismo, quien en febrero de 2014 advirtió al Consistorio de que los permisos concedidos al Kaype incurrían en «vicio de nulidad». El Principado acabó solicitando al juzgado la paralización de las obras, algo que los tribunales ordenaron en octubre de aquel 2014.

Las denuncias presentadas en los juzgados por Fernández y el colectivo vecinal siguieron su curso en los juzgados y los jueces acabaron dándoles la razón. Se anularon los dos permisos municipales que daban soporte legal a estas obras y la Justicia ordenó demoler lo construido.

Fernández recordaba ayer que «el contenido de los recursos que presentamos ante el Ayuntamiento de Llanes y que fueron desestimados por éste fueron los mismos que atendió la Justicia y nos dio la razón». «Nosotros les avisamos de lo que estaba pasando en el Kaype, pero decidieron que era mejor tirar para adelante. Nos decían que presentábamos los recursos por tema de competencia», recordaba ayer el hotelero, quien decidió dejar la presidencia de Fomtur, la asociación que agrupa a los hoteles de Llanes, cuando entró en conflicto con el Ayuntamiento.

«Fue un fallo administrativo»

Este empresario considera que si el Ayuntamiento hubiese revisado el contenido de los recursos que le presentaron no se hubiese llegado a la situación actual, ya que aquellos escritos se registraron en una fase muy inicial de los trabajos, cuando se estaba procediendo a realizar el cierre de la zona de obras. «Fue un fallo administrativo que no tendría que haber pasado», valoraba con la conciencia tranquila por haber avisado a tiempo al Ayuntamiento de Llanes, aunque el Consistorio no atendiese su reclamación. El resultado: la demolición de un edificio en cuya construcción había prevista una inversión de 5,2 millones y la posibilidad de que la propiedad reclame por vía judicial una indemnización por responsabilidad patrimonial al Consistorio llanisco que la sociedad propietaria del Kaype cifra en 15,6 millones.