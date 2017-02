Llanes considera necesario aumentar la seguridad en los Bufones de Pría

Imágenes como las vividas el fin de semana en los Bufones de Pría preocupan al gobierno municipal de Llanes. Decenas de visitantes arrimándose al borde de los acantilados para ver de cerca el choque de las grandes olas contra las paredes de piedra sin ser conscientes del peligro al que se exponían. No serían los primeros a los que una ola alcanza en lo alto de uno de los precipicios de Llanes y pierde la vida. El último, un pescador de Lieres el 23 de diciembre.

Y es que los Bufones de Pría acumulan un historial luctuoso. En 2004 un joven de Ribadesella que se encontraba con su pareja quiso comprobar la fuerza de estos peculiares géiseres. Eligió al que denominan 'la bramadoria', el que arroja agua y aire a presión con más fuerza de todos ellos. El chorro alcanzó al riosellano y lo lanzó a varios metros de altura. La caída fue fatal. Pero él no fue el primero ni tampoco el único que perdió la vida en este lugar. Unos años antes en similares circunstancias murió la vida un turista madrileño.

Al riesgo de los chorros y de los acantilados se suma que los agujeros de los bufones no están señalizados y ya se han dado casos de personas que fallecieron al caerse por alguno de estas oquedades que pueblan esta parte de la costa llanisca, aunque su presencia es habitual por los acantilados kársticos del litoral. Algunos de estos bufones han quedado taponados con el paso de los años y ya no conectan la superficie con el mar, pero esto no ha disminuido su riesgo ya el agujero sigue existiendo y los sedimentos que lo cubren pueden hundirse en el caso de que los pise una persona.

El edil de Playas y Medio Rural llanisco conoce en primera persona esta problemática. Javier Ardines es vecino de la zona de Pría y recuerda haber tenido que llamar él mismo la atención a visitantes que se habían aproximado en exceso al borde del acantilado. El concejal tiene en mente un proyecto para dotar de mayor seguridad a este espacio y se lo trasladó verbalmente a responsables de la Demarcación de Costas en Asturias, que lo vieron viable.

La cuestión es que quien debe autorizar esta actuación, ya que los Bufones no se encuentran en dominio público marítimo-terrestre, es la CUOTA. El Ayuntamiento está pendiente de que este organismo le indique cómo debe actuar para regenar el aparcamiento que el PSOE construyó hace cerca de diez años en los Bufones de Pría y cuyas obras el organismo autonómico rechazó legalizar, para poder dar así cumplimiento a una resolución que ha recibido el Consistorio del Servicio de Disciplina Urbanística del Principado.

Carácter medioambiental

Dado que las actuales relaciones entre Consistorio y CUOTA no son muy fluidas, según aseguran diferentes miembros del gobierno llanisco, Ardines aún no ha trasladado el proyecto para aumentar la seguridad en los Bufones al Principado.

La actuación que plantea el edil consiste en establecer una red de pasarelas de madera, de manera que las personas que visiten este atractivo natural lo tengan que hacer por medio de este itinerario peatonal. Además se colocarían varios paneles informativos en los que se indique las características de los Bufones, su formación, los lugares en los que se encuentran y los riesgos que pueden suponer para las personas estos géiseres de agua salada. La medida, además de aumentar la seguridad de los cada vez más numerosos visitantes que acuden a ver este espectáculo de chorros de agua que surgen de la tierra en los días de fuerte oleaje, también tendría una vertiente medioambiental ya que se evitaría que las personas pisasen la flora autóctona del lugar.