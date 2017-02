Un concejal de Llanes, con el despacho en la calle

El enfrentamiento entre el concejal llanisco Alfonso Miyares y sus ex compañeros de formación, principalmente el alcalde, Enrique Riestra, dio ayer un paso más, con una mesa de picnic, una silla de playa y la Constitución de por medio. Estos fueron algunos de los elementos con los que se plantó el ex edil de Vecinos por Llanes a las puertas del Ayuntamiento, decidido a atender, de esa guisa y en plena calle, a los ciudadanos con quienes no puede reunirse al carecer de oficina. Según relató, desde su expulsión del grupo municipal el pasado noviembre, se dirigió en numerosas ocasiones al regidor para solicitarle un nuevo local. Una petición que a día de hoy, aseveró, no fue atendida.

El concejal tiene hasta el lunes de plazo para abandonar el local que antes ocupaba

«Entiendo que no tengo derecho a un despacho en la planta donde trabajan el resto de concejales, pues ya no formo parte del equipo de gobierno, pero sí considero que al menos se me tiene que facilitar un espacio para trabajar», explicaba ayer. El edil, que sigue teniendo en su poder las llaves de su antiguo despacho, aunque ya procedió hace unos días a vaciarlo, afirmó que «en privado y ante varios testigos» Riestra se comprometió a facilitarle un espacio alternativo. «Me dice que no me preocupe, que no hay problema, pero luego no deja de mandarme oficios donde me insta a abandonar mi despacho», criticó, y explicó que si tardó tanto en dejar la oficina fue porque estaba esperando a tener otro lugar al que trasladar su material. «No quería tener que llevarme todos los documentos y demás objetos a mi casa para después volver a trasladarlos al nuevo despacho, es muy engorroso».

A vueltas con el informe

El edil que ahora pertenece al grupo de los No Adscritos esgrime un informe del secretario municipal donde éste señala que «habría que facilitarle la posibilidad del uso de locales para facilitar el derecho a la información y participación ciudadanas».

Se trata, curiosamente, del mismo informe en que se apoya Riestra, quien selecciona, no obstante, otra parte, donde el secretario afirma que Miyares «no tiene derecho a ocupar un despacho municipal». El regidor asegura que desde la expulsión de su ex compañero se le instó verbalmente «en reiteradas ocasiones, de forma cordial y sin ponerle plazos» a abandonar las dependencias que ocupaba antes de que se le revocasen sus concejalías. «Después de dos meses le envié la petición por escrito y ante la falta de respuesta el secretario envió un oficio, el pasado 6 de febrero, en el que le damos un plazo de siete días para que abandone la oficia», explicó el alcalde, quien agregó que el edil «sabe que lleva tres meses ocupando ilegalmente un despacho y utilizando un teléfono móvil que pagan todos los llaniscos y al que no tiene derecho. Esto no es un capricho, pues el despacho lo necesitamos para dárselo a ediles del equipo de gobierno que actualmente no lo tienen, como Manuel Amalio», explicó.

«Actitud totalitaria»

El establecimiento del plazo de siete días -que piensa cumplir-, demuestra, según Miyares, la «actitud totalitaria» que a su parecer tiene el actual equipo de gobierno, al que también reprochó que tarda «en torno a un mes» en facilitarle la información que solicita. «Y no siempre la recibo», apostilló.

Un extremo que negó rotundamente el regidor, para quien el concejal solo «quiere hacerse notar» con un comportamiento «muy injusto. Esto es lo que pasa cuando vives en una realidad paralela», agregó, y manifestó su deseo de que Miyares «empiece a trabajar por los llaniscos algún día».

Como sea, el concejal está dispuesto a llegar hasta el final. «Si el alcalde no soluciona esto no me quedará más remedio que solicitar al Tribunal Constitucional derecho de amparo o hacer una reclamación al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Principado», advirtió.