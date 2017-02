Los queseros piden controlar al lobo antes de crear nuevas ganaderías

Conservar y propiciar la creación de ganaderías de cabra y oveja en los Picos de Europa, animar a los jóvenes a quedarse en el pueblo ofreciéndoles trabajo e impulsar la producción de dos joyas de la gastronomía asturiana como son los quesos Gamonéu y Cabrales. Parece que el proyecto piloto en el que trabaja la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y que presentó EL COMERCIO solo tiene aspectos positivos. Sin embargo, los verdaderos expertos en la materia, los queseros de Cabrales, Cangas de Onís y Onís, quienes están acogiendo la iniciativa con entusiasmo, han detectado un posible punto débil en el plan: el lobo. Los productores se muestran «encantados» con la idea de poder disponer de más leche de cabra y oveja para sus creaciones, pero advierten de que si el proyecto, que ya cuenta con el visto bueno del Principado, no viene acompañado de medidas de protección frente al lobo, «podría fracasar».

Es la opinión, por ejemplo, de la productora y presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Cabrales, Jéssica López. «Que haya más leche y más ganaderías siempre es una buena noticia, sobre todo si hablamos de cabra y oveja, cuya cría mermó considerablemente en los últimos años. Pero para que este tipo de proyectos salgan adelante también necesitamos que la Administración se ponga las pilas y nos ayude a terminar con el problema del lobo», indica. Un problema que, asegura, conoce de primera mano. «Hace no mucho me mataron una cabra delante de mis narices», relata esta joven afincada en Sotres. «Me parecería estupendo que esto se llenase de jóvenes ganaderos y queseros», insiste, «pero también hace falta protección».

Del mismo parecer es el canguesino Manuel Valle, quien regenta, junto a su madre, Covadonga Fernández, la quesería Gumartín, en Intriago. «La idea en sí me parece inmejorable, pero me temo que si no se pone remedio a la situación que sufrimos los ganaderos actualmente, sería muy complicado que saliese adelante», señala. Los ataques de los cánidos, agrega, amenazan seriamente a la profesión y como muestra apunta a «la cantidad de queseros de Gamonéu del Puerto que había antes frente a los cuatro que quedamos ahora».

Desde Tielve, en Cabrales, María Salud Herrero, quien comenzó a pastorear, junto a sus padres, cuando solo contaba dos meses, se expresa de forma similar. «Es lo único que conozco, en esto me va la vida, pero la verdad es que con los problemas que hay ahora, muchas veces me dan ganas de tirar la toalla», lamenta. Se suma a sus compañeros a la hora de alabar la propuesta de la fundación, pues ella misma tiene dos hijos que también viven de la ganadería y la quesería, pero insiste en la necesidad de establecer medidas de control de la población de lobos en el Principado para garantizar la continuidad de la producción.

Primeros interesados

Lobos aparte, la presidenta del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Gamonéu, Belén Bulnes, se muestra partidaria del proyecto de la FCQ e incluso señala que ella misma estaría interesada en comprar la leche que produzcan los jóvenes ganaderos que participen en la iniciativa. «Me gusta la idea de crear un queso con más porcentaje de leche de oveja y cabra para hacer algo diferenciador. Creo que se vendería bien», apunta. Recalca también el efecto positivo que tendría la experiencia, en caso de salir adelante, sobre los tres concejos asturianos. «Conservar profesiones tradicionales como estas y que además lo haga gente joven es bueno para todos», apunta.

También muestra gran interés en la idea Juan Sáiz, de la quesería de Cabrales Vega de Umardo. «Me parece genial fomentar un tipo de ganadería que se está dejando atrás y, según salga la primera experiencia, incluso yo, que solo tengo vacas, me pensaría la posibilidad de hacerme con cabras u ovejas. Con algo así le puedes arreglar la vida a una persona que esté en paro», indica.

Finalmente, el productor de Gamonéu del Valle Juan Sobrecueva, de Cangas de Onís, recuerda que «para obtener un buen queso no solo vale con tener la mejor leche, hay que saber trabajarlo. El Gamonéu es un queso que se vende solo, es un etiqueta negra en sí mismo, lo que tenemos que hacer es ponernos las pilas y elaborarlo bien», insiste.