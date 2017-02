El aparcamiento de los bufones de Pría, pendiente del permiso del Principado

Quedan apenas dos meses para la llegada de la Semana Santa y el problema de la falta de aparcamientos en las inmediaciones de uno de los lugares más visitados del concejo de Llanes como son los bufones de Pría está lejos de solucionarse. La culpa, según el Ayuntamiento, es del Principado, quien sigue sin pronunciarse acerca de la autorización para construir un parking permanente en la zona de la Rotella. «A pesar de que toda la tramitación pertinente ya se llevó a cabo en septiembre del pasado año, seguimos sin una contestación por parte de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio (CUOTA) donde se nos diga si podemos o no habilitar el aparcamiento», lamentaba ayer el edil de Playas y Medio Rural, Javier Ardines.

Tras la mala experiencia sufrida en 2016, cuando el grupo municipal socialista le denunció por haber iniciado unos trabajos de adecuación del terreno de la Rotella sin realizar las pertinentes tramitaciones administrativas que motivó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía asturiana, Ardines no está dispuesto a caer en el mismo error. «Hasta que la CUOTA no se pronuncie el Consistorio no va a hacer nada», manifestó. Sin embargo, la necesidad de estacionamientos en las inmediaciones de un paraje que cada año visitan más personas es acuciante, por lo que desde el gobierno municipal instaron al Principado a decidirse con prontitud para comenzar a buscar otras alternativas en caso de no obtener permiso para las obras. «La Semana Santa la damos por perdida, pues la CUOTA se reúne una vez al mes y aunque en la próxima junta decidieran concedernos la autorización no daría tiempo a construir el parking, así que hemos planteado también la posibilidad de que éste sea temporal y no permanente, para poder disponer del espacio, al menos, entre principios de junio y mediados de septiembre, de cara a la época estival», explicó Ardines.

Terreno en el que se pretende habilitar un parking.

Solución parcial

A lo que si respondió el Principado «con agilidad» fue a la solicitud presentada en noviembre de 2016 por el Consistorio llanisco para la creación de un aparcamiento permanente menor en la zona de Garaña, a un kilómetro de los bufones. «Recibimos la autorización el pasado miércoles y nos pondremos a trabajar en seguida con la intención de que esté disponible para esta Semana Santa», indicó el edil. Este espacio tendría una superficie de «unos 2.400 metros cuadrados» y podría albergar a cerca de cuarenta vehículos.

Siguiendo con el tema de parkings, Ardines también quiso dejar claro que si el Ayuntamiento no está tomando ninguna medida para levantar, como así ordenase el Principado en 2009, el aparcamiento construido «prácticamente encima de los bufones» por la anterior corporación, «es porque la CUOTA todavía no dio permiso para iniciar los trabajos».

Por otro lado, y sin abandonar el entorno de los bufones, el edil llanisco hizo mención al proyecto que él y sus compañeros tienen en mente para mejorar la seguridad de la zona y que ya adelantó EL COMERCIO. «La primera parte consistiría en la regeneración del entorno, pendiente de la autorización de la CUOTA, y en segundo lugar pensamos en habilitar unos recorridos, bien mediante pasarelas de madera, bien con piedra natural, para, además de intentar garantizar la seguridad de los visitantes, frenar la degradación de la capa vegetal que éste y otros enclaves de especial interés turístico y medioambiental están sufriendo debido a la afluencia masiva de personas», indicó. Un plan que pasa por la recuperación, como ya se está haciendo, de viejas sendas y caminos rurales que ofrezcan un acceso alternativo y seguro y descongestionen el tráfico en Llanes y las localidades aledañas».

El Consistorio también tiene previsto instalar paneles informativos para advertir del peligro que supone aproximarse al mar. así como de la presencia de bufones inactivos.