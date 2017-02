El dragado del puerto no puede esperar a 2018, según los pescadores llaniscos

El puerto pesquero de Llanes no puede esperar otro año más para ser dragado. Así lo aseguran los pescadores de la localidad y así se lo plantearon al propio director general de Infraestructuras del Principado, José María Pertierra, durante la visita que hizo el pasado miércoles al fondeadero llanisco.

Ya esa misma mañana el director había advertido de que él no se podía comprometer a que el dragado se realizase durante el presente ejercicio, debido a que la dura normativa estatal obligaba a confinar el material extraído del fondo por la presencia de mercurio. «Para verter los lodos al mar, que en el caso de Llanes es lo lógico, habría que excavar una fosa en el lecho marino en el punto que se determine, depositar ahí el material y después recubrir y confinarlo», explicó Pertierra. Algo que, agregó, multiplicaría «por diez» el coste del dragado.

Para los pescadores llaniscos, sin embargo, eso no son más que «excusas baratas. El puerto hay que dragarlo sin falta y si existe un problema, que se busque una solución», manifestó a EL COMERCIO el presidente de la Cofradía de Pescadores Santa Ana, Ángel Batalla. Si no se extrae el fango que puebla el lecho de la dársena, indicó, «la situación no hará otra cosa que ir a peor y si ya con marea baja las embarcaciones no pueden hacer maniobras porque se quedan varadas, cuando aumente el nivel de sedimentos y disminuya aún más el calado, será imposible navegar», advirtió.

Exceptuando algún trabajo aislado realizado por la draga La Nalona, perteneciente al Principado, «la dársena interior del puerto pesquero de Llanes lleva por lo menos seis años sin dragarse, cuando lo normal sería hacerlo cada tres, más o menos», criticó. Si se esperase todavía un año más, agregó, «estaríamos hablando del doble de material y el puerto sería intransitable». El poco calado del que goza ahora el fondeadero, añadió, también pone en peligro las embarcaciones cada vez que hay un temporal, pues no es posible ponerlas a salvo y con el vaivén del oleaje se golpean unas con otras, llegando a originar daños en los cascos.

Por este motivo, insistió Batalla, «es necesario que el dragado se lleve a cabo este año. Y si ha de hacerse por tierra depositando los lodos en algún terreno del concejo, estoy seguro de que por parte del Ayuntamiento no va a haber ningún problema en ceder alguna finca, pues están de parte de los pescadores», aseveró.

Legislar desde el sillón

El patrón mayor de Llanes también pidió que se lleve a cabo una investigación para dar con el origen de la contaminación por el mercurio hallado en los fangos del puerto durante su caracterización previa al dragado. «No solo pasa aquí, también en otros como Lastres o Bustio, y no es normal, pues en la comarca no existe industria que pueda provocar esto. Por este motivo, la Administración debería iniciar una investigación para dar con la causa, pues sino tendremos el mismo problema un año tras otro», apuntó.

Batalla se mostró asimismo crítico con el endurecimiento de la normativa medioambiental que afecta al dragado de los puertos y que está generando problemas similares en otros muelles asturianos. «Hay cosas que no se pueden hacer desde el sillón de un despacho, deberían analizar previamente los niveles de contaminación de todos los puertos y hacer algo más realista», señaló.