El saneamiento de Panes entrará en servicio seis años y medio después del inicio de las obras

Cerca de seis años y medio van a transcurrir entre el comienzo de las obras para dotar de saneamiento a la capital del concejo de Peñamellera Baja y la entrada en funcionamiento de este servicio. Eso siempre que se cumpla el anuncio que le han hecho llegar al alcalde local, el popular José Manuel Fernández, respecto a que a principios de la semana que viene comenzará a estar operativo el saneamiento de Panes, un servicio que gestionará la empresa Cadasa.

Esta obra ya nació con el retraso por seña de identidad. Los trabajos para construir la depuradora se adjudicaron en diciembre de 2009 pero no comenzaron hasta agosto del año siguiente. Contaban con un presupuesto de 2 millones de euros, un plazo de ejecución de 18 meses e iban a dotar de saneamiento, además de a la capital peñamellerana, a los núcleos de Siejo, Colosía, Cimiano, Alevia y Abándames.

Pero para que las aguas llegasen a la estación depuradora para ser tratadas había que construir una red de colectores, algo que no se hizo hasta años después. Estas obras se financiaron con fondos del Plan Agua, un programa del que se empezó a hablar en 2007 pero cuyas principales actuaciones no comenzaron a ejecutarse hasta la primavera de 2014. Y eso porque si no hubiesen estado finalizadas para diciembre de 2015 se hubiesen perdido los fondos europeos que sufragaron el grueso de estas obras de abastecimiento y saneamiento realizadas en el entorno del Parque Nacional de los Picos de Europa.

En el caso de Peñamellera Baja los trabajos se dedicaron a la instalación de una red de tuberías que llevasen las aguas sucias de Panes y los pueblos de su entorno hasta la depuradora para su tratamiento. Los trabajos fueron adjudicados en 2,7 millones de euros, un 47% menos que el precio de licitación establecido en 5,1 millones. Aquellos trabajos afectaron a las fincas de cerca de 180 particulares. Ahora el Ayuntamiento peñamellerano confía en que el anuncio que ha recibido de que la red de saneamiento entrará en servicio la próxima semana se cumpla y no haya nuevos retrasos.

Cabrales, a la espera

Quienes se encuentran en una situación similar pero todavía esperan a que sus aguas residuales sean tratadas son los vecinos de las localidades cabraliegas de Arenas y Poo. Aquí también se construyó primero una depuradora y después una red de colectores con fondos del Plan Agua. El Ayuntamiento cabraliego no ha recibido aún comunicación oficial sobre cuándo podrá entrar en servicio esta red de saneamiento en la que se invirtieron 3,1 millones en la construcción de la depuradora y otros 4,3 millones para la red de colectores.