El Resaca, una historia del fútbol de los 80 en el Oriente

Tres décadas después de sus últimas andanzas por los campos de tierra y barro de la Asturias ochentera, ayer se produjo el reencuentro. Los hombres que escribieron la historia del Resaca CF se reunían en Toriellu (Ribadesella) para rememorar aquellos maravillosos años en los que se dejaron atrapar por sus pasiones futbolísticas. Unos en tareas directivas, como sus dos únicos presidentes (Juan José Gómez Crego y José María Martínez Estrada) y otros a pie de campo, una larga lista de jugadores difícil de numerar.

Setenta y siete fueron los nombres que lograron agrupar. Para el reencuentro se contactó con todos, aunque algunos se vieron obligados a excusar su ausencia. Entre ellos el redactor de El COMERCIO, Guillermo Fernández Buergo, que no pudo acudir por haber adquirido ineludibles compromisos. No obstante, fueron alrededor de 60 los 'resacosos' que ayer se sentaron alrededor de una enorme mesa en Casa Tista para compartir no solo una buena comida, sino también anécdotas de todo tipo.

El Resaca CF se fundó el 28 de noviembre de 1980 y se mantuvo en juego hasta la temporada 1987/88. Con las 2.000 pesetas que aportaron cada uno de los constituyentes se inscribió el equipo, se jugó el Torneo Federación y se afrontó la primera temporada de liga en la 2ª Regional 1981-1982. Siempre se jugó en esa categoría salvo un año en el que solo se pudo inscribir un equipo juvenil «que llegó a ser campeón», recordó el primer presidente Juanjo 'el Carpintero'. La sede oficial de aquel club estuvo ubicada en el Campo del Coral, frente a Casa Tista, donde ayer se reencontraron. Pepe Tista no solo fue fundador, sino también anfitrión de un reencuentro que tuvo un pequeño precedente hace dos años, pero al que solo acudieron quince 'resacosos'.

De toda la comarca

El reencuentro del Resaca CF también sirvió para recordar a los que ya no están, a los que por ley de vida se quedaron en el camino. Entre ellos Lisardo Rodríguez, Pelayo Martínez Estrada, Juan Alvarez, Carlos Gonzalo, Seberino, Herrera y Manolo el de Posada. Aquella fue una aventura de tan solo ocho años, pero a la que se apuntaron gentes de todos los rincones del Oriente de Asturias.