Llanes vota hoy crear una comisión de investigación sobre la Policía

El gobierno municipal de Llanes someterá hoy a la aprobación del pleno municipal la creación de una comisión de investigación sobre la Policía Local. Se trata de una sesión plenaria de carácter extraordinario que tiene como objetivo arrojar luz a la situación que se vive en este cuerpo policía desde los años 90 y «poner fin» a los conflictos internos existentes, según indicó el alcalde Enrique Riestra el pasado 26 de enero cuando anunció la creación de esta comisión.

Los problemas en la Policía Local de Llanes se remontan «dos décadas», según indicó Riestra, pero desde inicios del pasado otoño se han reactivado. Comenzaron el 29 de septiembre con las presuntas amenazas de muerte de un agente a su superior. Unos días después un grupo de policías integrados en los sindicatos Sipla y Usipa presentaron dos escritos en los que denunciaban un presunto «trato discriminatorio», pero también «descontrol y falta de organización en las dependencias del cuerpo, lo que está afectando al buen desarrollo del servicio».

En esa primera semana de octubre una parte de los agentes afiliados a estos sindicatos ofrecieron una rueda de prensa en la que aseguraron que había compañeros valorando entregar el arma reglamentaria «por miedo a que ocurra una desgracia», debido al clima de tensión que se respiraba en el cuerpo.

El gobierno local optó el 7 de octubre finalmente por suspender al jefe de la Policía por un presunto mal funcionamiento del servicio y tres días después adoptó la misma medida con el agente que presuntamente amenazó a su superior. El expediente abierto contra el inspector fue archivado por el Ayuntamiento al no apreciarse responsabilidad alguna y el jefe optó por denunciar estos hechos ante la Justicia, que falló a su favor al entender que no existía base para suspenderlo del servicio y entender la decisión del gobierno local de «extrema gravedad» teniendo en cuenta que no existió «responsabilidad alguna».

El alcalde indicó el 26 de enero que tomó esa decisión apoyándose en la ley y el sentido común. Ahora con la comisión de investigación, a la que se quiere citar a declarar a policías, exagentes y exdirigentes locales, entre otros, busca poner fin a este problema que en las últimas semanas, según dijo, ha desembocado en informes contradictorios entre el jefe del cuerpo y un grupo de agentes.