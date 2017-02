El PSOE no participará en la comisión de investigación sobre la Policía de Llanes

El Ayuntamiento de Llanes aprobó ayer la creación de una comisión de investigación sobre la Policía Local con el voto a favor de todos los grupos municipales salvo el PSOE, formación que no tomará parte en esta comisión, según anunció tras el pleno José Herrero. El portavoz socialista manifestó que «el PSOE no va a participar en la comisión de investigación porque creemos que lo que se pretende con ella es poner contra la pared la gestión realizada por el Partido Socialista» durante los 28 años que gobernó este consistorio.

Para los socialistas, el conflicto que afecta a la Policía Local «es un problema laboral» y plantearon otras posibilidades que consideran que pueden ser válidas para solucionarlo. Una de ellas es revisar el acuerdo regulador del personal municipal para «tratar de forma específica» en este documento a los trabajadores de la Policía, algo que indicaron que ya se ha hecho en distintos consistorios del país y que estiman que «mejoraría la situación actual»; y por otro lado plantearon «elaborar un régimen interno en el que se estipulen todas las cuestiones relacionadas con la Policía Local» para cuya redacción consideran importante invitar a organizaciones sindicales específicas de esta profesión, caso del Sipla.

Minutos antes el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, había comunicado que la intención es iniciar esta misma semana las reuniones con los grupos municipales para definir la composición de esta comisión de investigación, con el objetivo de que quede constituida en pocos días. Al tratarse de una comisión de investigación municipal las personas que sean citadas a comparecer no tendrán la obligación legal de asistir, aunque Riestra incidió en que espera que los convocados acudan porque con esta comisión se busca «el beneficio de la ciudadanía».

También avanzó que él planteará que las sesiones sean abiertas al público y no le extrañó el voto en contra de los socialistas en el pleno de ayer a la comisión porque, según Riestra, «el PSOE es responsable directo de cómo dejó la Policía Local». A la comisión es previsible que se cite a exagentes y exdirigentes locales del Ayuntamiento llanisco, aunque tras el anuncio del PSOE sobre que no participará en esta iniciativa cabe pensar que algunos antiguos mandatarios locales por este partido decidan no acudir cuando sean citados, ya que tampoco tienen la obligación legal de hacerlo.

Lo que sí parece muy probable es que la comisión sea presidida por Juan Carlos Armas, algo que solicitó el edil No Adscrito. Alfonso Miyares manifestó que le parece la persona adecuada para desempeñar el puesto al haber tenido «el alcalde un problema con el sargento» tras haber decretado su suspensión temporal del servicio cuando se reactivaron los problemas entre un grupo de agentes con su superior. Desde entonces se suceden las acusaciones cruzadas.