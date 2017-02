Los asesores que analizaron las cuentas de Llanes se contrataron de forma «irregular»

La contratación de una empresa de asesoría externa para analizar las cuentas del Ayuntamiento de Llanes incurrió en varias presuntas irregularidades. Así se indica, al menos, en un informe realizado por el interventor municipal, funcionario que ha presentado un reparo al pago de la factura de 9.982 euros a la empresa NuVe Consulting, que fue quien realizó el informe sobre la liquidación de la cuenta de 2015. Un análisis que fue reclamado por el alcalde después de que el colaborador de Vecinos por Llanes e interventor municipal de Orihuela (próximamente desempeñará esta función en Torre Pacheco), Fernando Urruticoechea, comunicase en rueda de prensa que había apreciado irregularidades en las cuentas y aconsejaba la supervisión de las mismas por parte de asesores externos. El alcalde también se apoyó para contratar estos trabajos en un informe provisional de la Sindicatura de Cuentas sobre la contabilidad del Ayuntamiento en el que se apreciaban varias presuntas irregularidades.

La decisión de contratar estos trabajos contó con el rechazo de dos de los socios de gobierno de Vecinos, como son Foro y PP, quienes consideraban, tras análisis de los expertos de sus propios partidos, que las cuentas estaban correctas.

El informe de intervención recoge diferentes aspectos llamativos. El primero es que el alcalde, Enrique Riestra, abocó las competencias en materia de contratación al edil Juan Carlos Armas, del PP, «únicamente» para encargar este informe.

Según consta en el documento del interventor municipal, al que ha tenido acceso este diario, existen varias anomalías en la adjudicación y fechas de firma del contrato. Pese a que se indica que los trabajos se iban a adjudicar a la empresa que presentase la oferta económica más ventajosa, en la propuesta de la compañía adjudicataria se indica que «nuestra propuesta está basada en las conversaciones mantenidas con ustedes como representantes del Ayuntamiento», un hecho que el interventor municipal considera una «irregularidad formal de la oferta». No es la única.

También asegura el funcionario que se facilitó a la empresa que realizó el servicio «información a la que no hubiera debido tener derecho», como un informe provisional de la Sindicatura de Cuentas o datos sobre la liquidación de la cuenta de 2015 de la que aún no se había dado cuenta al pleno. En el caso del informe provisional de la Sindicatura de Cuentas, el interventor señala al respecto que ese documento «en ningún caso tiene carácter público, pudiéndose haber incurrido en una grave irregularidad, y más teniendo en cuenta que tiene un carácter provisional del cual no se pueden desprender conclusiones».

El interventor refleja en su escrito que se le solicitó en dos ocasiones, por medio de un oficio de Alcaldía, su clave para enviar datos al Ministerio de Hacienda, unos datos que consideró que «no era procedente ceder». Pese a su desaprobación, «se consiguió un usuario para acceder al programa de contabilidad municipal, pudiendo haber originado registros improcedentes». La intervención municipal es la responsable de esta información y «los datos que contiene la contabilidad municipal están dentro de un archivo protegido, de manera que este proceder puso a disposición de una empresa externa ajena al Ayuntamiento información cuya utilización podía vulnerar la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal».

También aprecia el funcionario municipal «anomalías en las fechas» del contrato, al ser la de la firma y registro en la Subdelegación del Gobierno en León (de donde es la compañía) del 14 de septiembre y ser del día 16 la fecha del inicio del expediente.

Tras el análisis del trabajo realizado por la empresa externa contratada por la Alcaldía el interventor insiste en que lo que se hizo en realidad fue «una auditoría» de las cuentas de 2015, algo llamativo ya que lo que se anunció a los medios de comunicación fue que se iba a analizar el borrador de presupuestos de 2016. En este sentido, en el informe realizado se indica que las ofertas presentadas se referían a trabajos de auditoría y asesoramiento, cuando «es ilegal la contratación de servicios de asesoramiento, trabajos técnicos u otra denominación cuyo objeto se encuentre dentro de las funciones reservadas a los funcionarios de la Administración Local con Habilitación Nacional».

Por todo ello en este informe se considera que los trabajos encargados por la Alcaldía a la empresa NuVe Consulting han «incurrido en la usurpación de competencias exclusivas y reservadas a la intervención municipal», lo que implica el incumplimiento de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

También se estima en el informe que «se ha vulnerado» la Ley de Contratos Públicos «al haberse contratado externamente un servicio que implica ejercicio de autoridad inherente a los poderes públicos».

El reparo del interventor y su «desaprobación» al proceso no suspende la tramitación del procedimiento para abonar con fondos del Ayuntamiento los 9.982 euros que costaron estos trabajos. Eso sí, para pagarlo la Alcaldía debe dictar una resolución para aprobar este gasto teniendo en cuenta el informe del interventor, que señala diferentes «irregularidades».

En el pleno del 27 de enero se trató este informe encargado a una empresa externa. En aquella sesión, a preguntas del PSOE, el alcalde indicó que el documento encargado por él había sido sufragado con fondos del Ayuntamiento. Aquel pleno se celebró unos días antes del informe emitido por el funcionario municipal, que tiene fecha del 2 de febrero.

En aquella sesión no se pronunció al respecto la edil de Hacienda, pese a que los socialistas le recordaron el enérgico rechazo que realizó meses atrás respecto a que este documento fuese costeado con dinero público y no por Vecinos por Llanes. Ayer el portavoz del PSOE, José Herrero, calificaba de «grave» el hecho de que el interventor hubiese puesto un reparo a ese pago. «Entiendo que se hizo sin expediente de contratación al hacerlo el alcalde por su cuenta y riesgo y de ahí el reparo», manifestó el socialista, quien apuntaba que durante su etapa como edil de Hacienda no recuerda que se hubiese autorizado ningún pago que tuviese un reparo del interventor.