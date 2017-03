Enrique Riestra: «Este alcalde no se doblega ante ningún chantaje ni amenaza»

«Este alcalde no se doblega ante ningún chantaje ni amenaza. Si alguien piensa que este equipo de gobierno se va a echar para atrás por coacciones, amenazas y triquiñuelas, es que no nos conocen». Así de rotundo se mostraba ayer el regidor llanisco, Enrique Riestra Rozas, durante una comparecencia en el Ayuntamiento en la que analizó el papel del interventor municipal en los últimos treinta años. Lo hizo después de que el pasado viernes EL COMERCIO hiciese pública la existencia de un informe donde este funcionario apunta a posibles «irregularidades» en la contratación de una empresa de asesoría externa para analizar las cuentas del Consistorio.

El regidor llanisco hizo ayer hincapié en que «el interventor no presentó ni un solo reparo de legalidad en los 28 años que gobernó el PSOE y en el último mes lleva ya tres, además de innumerables trabas en los veinte meses» que lleva el actual equipo en el gobierno. Riestra no quiso poner un calificativo a esta situación, pero sí señaló que entre lo de antes y lo de ahora «existe un desequilibrio evidente» e invitó a los llaniscos a que «juzguen ellos mismos. Lo que yo le pido a cualquier funcionario municipal es que ejerza su papel con absoluta independencia y profesionalidad», pues «los ciudadanos se merecen un respeto», agregó.

El alcalde de Llanes enumeró hasta doce casos, algunos de los cuales ya están en el Juzgado y otros, «a la vista de los expedientes», podrían tener el mismo recorrido próximamente, en los que «el interventor no presentó ningún reparo». Casos como «la prórroga de la contratación con Aquagest durante 25 años, la incorporación de trece trabajadores que, según confirma la Sindicatura de Cuentas, entraron sin ningún tipo de proceso selectivo, el cambio de más de 300 contratos de la luz de compañía sin ningún informe técnico que lo avalase o los pagos y facturas presuntamente irregulares en el Certamen de la Huerta de Posada», entre otros. Hechos que, aseveró, «solo son la punta del iceberg» y «son los que prostituyen la democracia local».

Por contra, continuó, el interventor sí presentó reparos de legalidad al intento, por parte del actual equipo de gobierno, de «ajustar el contrato de una auxiliar de policía que trabaja en horario de oficina solo por las mañanas y a quien se le está pagando como si lo hiciera a turnos, con festivos y noches, como al resto de agentes», o cuando quisieron «sacar a concurso la contratación de la limpieza, que hasta ahora estaba adjudicada a la empresa del hijo del secretario municipal», además de al pago de la factura de la empresa que realizó el análisis de los presupuestos de 2016.

Comisión de investigación

El regidor llanisco también se refirió a la reticencia del PSOE municipal a participar en la comisión de investigación sobre la problemática en la Policía Local que se creará próximamente. «El portavoz del PSOE, José Manuel Herrero, me envió una carta donde indica que según la proporcionalidad de la composición de la corporación les corresponden más representantes que uno y que por eso rechazan nuestra invitación a participar. Yo creía que era porque la comisión buscaba 'remover el pasado'», ironizó, y repitió su invitación. «Si quieren venir los siete concejales, que vengan, pero que no pongan esta excusa para no venir», apuntó.

También respondió al diputado nacional del PSOE por Asturias, Antonio Trevín, quien el pasado domingo manifestó que no tenía «nada que aportar a la comisión». «Los problemas en el seno de la Policía Local vienen de lejos, de hace casi dos décadas y para llegar a conclusiones claras sobre lo que pasa hoy habrá que saber lo que ocurrió antes», indicó. Agregó que «Trevín tiene mucho que decir y amplia experiencia en materia de seguridad. Además, no creo que haya estado muy alejado de Llanes y sus 'intríngulis' estos años», apostilló.