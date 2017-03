«Queremos una carretera del siglo XXI», claman Ponga y Amieva

«Una cuestión de necesidad y de seguridad de los vecinos, no de ideología política». Así calificaba la alcaldesa de Ponga, Marta Alonso, la casi histórica reivindicación que tanto el consistorio que ella preside como el vecino de Amieva y el leonés de Oseja de Sajambre llevan haciendo desde hace años y que no es otra que el arreglo de la carretera nacional 625 a su paso por el desfiladero de los Beyos, prácticamente en la frontera entre Asturias y León. Y la definición de Alonso era correcta, pues tanto ella, socialista, como los alcaldes de Amieva, el forista José Félix Fernández, y de Oseja de Sajambre, el popular Antonio Mendoza, no dudan en unir fuerzas para reclamar algo que «es de justicia».

El pasado viernes los tres municipios recibían una mala noticia, y es que, al parecer, el Gobierno central no considera dichos trabajos como una prioridad, por lo que no tiene previsto llevarlos a cabo en un futuro próximo. Así se desprende de la contestación que recibió por parte del Ministerio de Fomento la senadora de Foro Asturias, Rosa Domínguez de Posada, quien hace unos meses se había interesado por los planes que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tenía para esta carretera nacional. «La carretera N-625 a su paso por el desfiladero de los Beyos, en el Principado de Asturias, tiene una intensidad de tráfico muy baja, por debajo de los 600 vehículos al día. En esta parte no está localizado ningún Tramo de Concentración de Accidentes (TCA) y la accidentalidad no es elevada. Por ello, la licitación de estas obras dependerá de las disponibilidades presupuestarias, ya que para las actuaciones de mejora de la seguridad vial se priorizan las que se realizan en los tramos de mayor accidentalidad y preferentemente en los TCA», rezaba el escrito de respuesta.

Ya el mismo viernes Domínguez Posada mostró su descontento con la decisión del Gobierno central al señalar que «es lamentable que no tenga previsto mejorar la vía, pues como ya advertí al presentar la pregunta, está calificada como 'muy peligrosa'». La senadora recordó también que «la mejora de la carretera del Pontón ya fue anunciada en incontables ocasiones pero, por uno u otro motivo, siempre surgieron problemas que la retrasaron. En noviembre de 2011 el delegado del Gobierno en Asturias anunciaba que el proyecto estaría listo antes del verano de 2012», lamentó.

«El firme está en mal estado y hay curvas en las que dos coches no se pueden cruzar»

'Obviados' por el Gobierno

Como cabía esperar, las palabras de Fomento no sentaron nada bien entre los concejos afectados, aunque ninguno de ellos se mostró sorprendido. «No es ninguna novedad que desde el Gobierno central se nos obvie, pero nosotros vamos a seguir insistiendo hasta que haga falta, pues creemos firmemente que es una petición más que razonable», explicaba ayer el regidor de Amieva a EL COMERCIO. Él y sus vecinos, agregó, llevan años sufriendo el mal estado, la gran estrechez y las cerradas curvas de «una carretera que es la salida natural desde el Oriente asturiano hacia la Meseta y que, como tal, debería estar en condiciones. Queremos una carretera del siglo XXI, no del XIX, que fue cuando se construyó ésta», manifestó. Fernández también recordó otra vieja reivindicación de la zona, como es «la creación de una senda verde para que los visitantes puedan conocer bien el lugar».

En términos similares se expresó la alcaldesa de Ponga, aseveró no entender «cuáles son los criterios que sigue Fomento para establecer sus prioridades, pues ésta es la principal vía de comunicación entre el Oriente y León y ya fue escenario de varios desprendimientos y accidentes». Recalcó además que «por la carretera del Pontón pasan a diario camiones que en algunos tramos no se pueden cruzar con otros vehículos y te obligan a dar marcha atrás, así como el autobús escolar que lleva a los chavales de la zona al instituto». La situación, añadió, se vuelve más crítica en periodo estival, cuando aumenta considerablemente el tráfico de coches y autobuses. «No pedimos una reforma integral, sino un arreglo que permita circular con seguridad y me parece patético que se escuden en que tiene poco tráfico», apostilló.

Críticas también en León

Más duro fue el regidor del municipio leonés de Oseja de Sajambre, quien directamente indicó que «es vergonzoso que siempre se reciba una negativa a las peticiones de tener una carretera nacional en condiciones». La vía, explicó, «tiene el firme deteriorado por culpa de las heladas, la sal y las quitanieves y los peores tramos se encuentran en la vertiente asturiana. Por ejemplo, en la parte que pasa bajo el puente de Pombayón no se cruzan dos coches y los camiones tienen dificultades para pasar, aunque me imagino que desde Madrid, a través del 'Google Earth' no se ve el peligro que hay de caer», ironizó.

Se refirió también a «cómo ahora se habla tanto de mejorar la calidad de vida de las zonas rurales y garantizar una comunicación más segura y rápida con, por ejemplo, los centros sanitarios. Sin embargo, parece que los vecinos de esta zona no contamos», lamentó, y anunció que tiene pendiente mantener una reunión con la subdelegada del Gobierno en León, Teresa Mata, y con el delegado en Asturias, Gabino de Lorenzo, para tratar este asunto.