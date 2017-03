Asaltan la casa familiar de Carmen Lomana en Celorio

La Guardia Civil de Llanes está investigando el asalto a una vivienda vacacional ubicada en la localidad de Celorio. Se da la casualidad de que la casa pertenece a una hermana de la conocida empresaria y colaboradora televisiva leonesa Carmen Lomana, quien hace años hizo uso de la misma para disfrutar de sus vacaciones estivales.

Al parecer, fue la mujer que acude periódicamente a limpiar la vivienda quien se percató de que las dos puertas de acceso estaban rotas. Tras entrar y recorrer las distintas dependencias del inmueble, la empleada pudo constatar que faltaban, al menos, tres televisores. De inmediato se puso en contacto con los propietarios, quienes residen en Madrid y solo vienen a Llanes muy de vez en cuando. De hecho, la última vez que estuvieron en Celorio fue el pasado mes de octubre.

Una vez fueron informados de lo ocurrido, los familiares de Lomana procedieron a dar aviso a la Guardia Civil. Una patrulla se personó en el lugar y comprobó que, efectivamente, dos puertas habían sufrido daños que concuerdan con un robo, por lo que se abrió una investigación para tratar de esclarecer los hechos. Por el momento se desconoce cuándo se pudo producir el asalto y no hay pistas sobre el autor o los autores del mismo. Lo único que los propietarios han echado en falta hasta ahora son los tres televisores.

Posible alunizaje

El asalto a la vivienda familiar de Lomana no fue el único suceso que investigaron ayer los agentes de la Guardia Civil, pues el Club Marítimo de Celorio amanecía con la puerta de acceso dañada, no se sabe si a causa de un golpe fortuito con un vehículo o debido a un intento de alunizaje. No falta ningún objeto.