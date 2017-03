Las máquinas desmantelan el parking ilegal de los bufones de Pría

El aparcamiento que se levantó hace más de una década en los bufones de Pría y que ya en 2009 fue declarado como ilegal por el Principado tiene, ahora sí, los días contados. Dos máquinas retrocargadoras y dos camiones accedían ayer a primera hora al lugar y de inmediato los operarios se ponían manos a la obra para retirar la capa de zahorra que cubre el terreno, así como las grandes piedras «que no proceden del entorno», según explicó el concejal de Playas y Medio Rural, Javier Ardines, quien supervisaba los trabajos.

También se acercó hasta este emblemático enclave de Llames de Pría el alcalde de Llanes, Enrique Riestra, quien recalcó una vez más que no entiende «por qué se tardó tanto tiempo en acometer estas obras, pues eran una obligación». Efectivamente, los trabajos llegan casi ocho años después de que, en 2009, la Consejería de Medio Ambiente ordenase al Consistorio desmantelar el aparcamiento y regenerar el terreno. «Aquí se ve la complicidad entre Consejería y Ayuntamiento cuando los colores eran del mismo signo», apostilló.

Esta primera fase de retirada de zahorra y rocas, señaló Ardines, se prolongará durante «dos o tres días» y la siguiente, consistente en regenerar la zona mediante una capa de tierra vegetal y la plantación de «especies autóctonas con la ayuda del Jardín Botánico de Gijón y expertos en la materia», será «más larga, pues dependerá del tiempo que tarde la flora en volver a crecer». Para garantizar que la replantación sea un éxito, el Ayuntamiento pretende vallar las zonas donde se actúe, de forma que la presencia de visitantes no arruine el trabajo. También entra dentro de los objetivos del equipo de gobierno recuperar el camino original de los bufones, «que fue modificado cuando se creó el parking».

Esta Semana Santa estarán disponibles los estacionamientos de La Rotella y Garaña

El edil de Playas también indicó que el proceso para obtener la autorización necesaria para construir el aparcamiento de La Rotella se acerca a su fin. «La tramitación ya pasó por el Consejo Asesor del Medio Ambiente (CAMA) con los informes favorables y solo resta que el estudio de implantación de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Principado (CUOTA) finalice y nos remitan la documentación. En cuanto la tengamos nos pondremos a trabajar para echar una capa de zahorra, acondicionar el espacio, colocar la señalización y ponerlo en funcionamiento», explicó. Su intención es que esto suceda antes de Semana Santa, pero si no es así, «hay un permiso para establecer un aparcamiento de temporada». Éste se sumaría al de Garaña, cuya licitación de obras saldrá, «seguramente la semana que viene». Este último espacio tendrá una superficie de 2.400 metros cuadrados y podrá albergar a unos 40 vehículos, mientras que el de La Rotella acogerá hasta a un centenar.

Vecinos

También hasta el prao de los bufones se acercó, en torno a las 9.30 horas, la alcaldesa de barrio de Llames de Pría, Lisandra del Campo, quien afeó al Consistorio que no le hubiesen avisado del inicio de las obras. «Me tuve que enterar porque me llamaron los vecinos que vieron llegar a las máquinas», criticó. En la localidad, agregó, no están en contra de la construcción de los nuevos aparcamientos, pues «lo primordial es conservar y proteger este monumento natural que por suerte tenemos», pero, apuntó, «lo que se había hecho aquí no era un aparcamiento, sino una reorganización del tráfico para que los vehículos no entrasen más allá y consideramos que cuanto menos actúen las palas, mejor se conservará el terreno».