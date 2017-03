El PSOE llanisco se ofrece a elaborar «gratis» los presupuestos de 2017

«Una nueva tomadura de pelo del equipo de gobierno a los llaniscos». Así definía ayer el portavoz del grupo socialista municipal en el Ayuntamiento de Llanes, José Herrero, la decisión del cuatripartito de contratar a una empresa externa para la redacción de los presupuestos de 2017 tras la negativa del interventor, que fue quien se encargó hasta ahora. «Creo que no hay otro caso en el que alguno de los cerca de 8.000 ayuntamientos que existen en este país haya tenido que contratar a una empresa externa para elaborar este documento», agregó.

El socialista reconoció también no entender cómo la situación puede estar así, «si según Marián García de la Llana (Foro) se llevaba trabajando en los presupuestos desde noviembre del pasado año y hasta hace poco nos decían que estaban casi listos. Esto solo se explica desde la incapacidad y la ineptitud que caracterizan a este equipo de gobierno cuando se trata de temas verdaderamente importantes», manifestó. Le parece llamativo también que De la Llana y Juan Carlos Armas (PP) indicasen el pasado viernes que sí haya una parte que ya está lista, como es la previsión de ingresos y gastos del presente ejercicio. «Lo habitual es que esta parte no esté lista hasta que el documento está prácticamente finalizado», indicó.

Herrero también quiso poner sobre la mesa algunas de las dudas que, sobre la contratación de una empresa externa, surgieron en el seno de su formación. «Teniendo en cuenta que hay una factura pendiente por un informe sobre los anteriores presupuestos realizados por una empresa especializada contra cuyo pago interpuso un reparo el propio interventor municipal y a cuyo abono también se negó De la Llana, ¿es posible que haya problemas en el cuatripartito para realizar dicho pago? ¿Es posible que una de las empresas a las que se les ha pedido presupuesto para realizar el proyecto sea NuVe Consulting -la que contrató el alcalde para analizar los presupuestos de 2016- por casualidad? ¿Es posible que de alguna forma se pretenda pagar la factura anterior con esta factura actual? Solo pregunto», apostilló, y recalcó que «un contrato de 18.000 euros es, digamos, importante».

Precisamente para evitar que el Ayuntamiento llanisco tenga que gastar esa cantidad, el portavoz municipal y su grupo se ofrecieron a elaborar ellos mismos, «y de forma gratuita», el proyecto presupuestario con «la experiencia acumulada durante la anterior legislativa. Luego, evidentemente, tendrían que pasar por la revisión del interventor», señaló. De no ser así, apuntó a que «llegará junio y seguiremos con la lucha de los presupuestos».

La otra mejilla

En cuanto a las razones por las que el interventor municipal se negó en esta ocasión a encargarse de la redacción del documento, Herrero se mostró comprensivo. «Es algo humano. Cuando a una persona se le está insultando, acusando de cometer ilegalidades, se le está juzgando por realizar su trabajo y se está poniendo en duda su profesionalidad, encima por parte de sus propios jefes, no es lógico luego pedirle que haga algo que no es de su competencia», manifestó. Realizó estas declaraciones en referencia a la polémica suscitada a finales del pasado año en torno al proyecto elaborado por el interventor y que finalizó con uno de los grupos que conforman el gobierno (Vecinos por Llanes) votando en contra de sus propios presupuestos después de «realizar acusaciones gravísimas» contra el funcionario y «acusarle de falsear las cuentas y elaborar un presupuesto ilegal».

El portavoz socialista aprovechó también para invitar a Armas, quien hace unos días aseveró no entender las motivaciones del funcionario, a «hacer autocrítica. Me dan un tortazo y quieren que ponga la otra mejilla. Y no sirve que Armas y De la Llana digan que ellos sí apoyaron al interventor, pues parece que se les olvida que forman parte del equipo de gobierno y que, por tanto, son corresponsables de todo lo que se dijo y se hizo. Que no quieran ahora escurrir el bulto ni cargar la opinión pública sobre este profesional intachable».

Afeó también que «la especialidad de este equipo de gobierno es echar siempre la culpa a otros de los problemas que tienen y las chapuzas políticas que están realizando» y conminó al cuatripartito a abandonar el «enfrentamiento que mantienen con los funcionarios del Consistorio, sobre todo con los jefes de servicio» y dejen de «echarles a los pies de los caballos».

Finalmente, Herrero, quien compareció en la Casa Consistorial acompañado por la edil Sandra García, invitó a «los partidos que tienen más vocación de gobierno, como son Foro y PP, a sentarse y analizar con tranquilidad todo lo que está sucediendo en el Ayuntamiento. El PSOE va a estar a este lado del Pleno para todo lo que quieran negociar», indicó.