El Avelina Cerra, con los refugiados

El mes de abril será el mes de la solidaridad en el IES Avelina Cerra de Ribadesella. Los alumnos de 3º y 4º curso de Secundaria y sus profesores de Lengua y Filosofía se han embarcado en una campaña encaminada a recoger ayuda que enviarán a los campamentos de refugiados asentados en territorio griego. Lo harán con la ayuda de la asociación Red de Madres sin Red.

Para recoger las aportaciones voluntarias de los riosellanos han puesto en marcha la 'Caja Amiga', un simple recipiente de plástico que ha quedado instalado a la entrada del centro para que cualquier vecino del concejo pueda depositar su ayuda a la causa. «Queremos hacer una llamada a toda la sociedad de Ribadesella para que tome conciencia sobre la enorme crisis humanitaria a la que desgraciadamente estamos asistiendo», explicó Beatriz Moreta Ortega, una de los cuatro profesores implicados en la campaña.

En la 'Caja Amiga' se podrá depositar cualquier tipo de alimento no perecedero. Desde latas de conservas que no lleven cerdo hasta aceite, sal, azúcar o legumbres, entre otras muchas cosas. También se busca todo tipo de material escolar, como cuadernos, lápices y bolígrafos, y productos para la higiene personal como champú, geles, jabones, compresas y pañales para bebés. También serán bienvenidos productos farmacéuticos como antisépticos, alcohol y tiritas, entre otros. «En nuestra campaña no recogemos medicamentos, pues éstos deben adquirirse por otras vías, pero sí buscamos productos de primera necesidad para que las personas refugiadas puedan mantener una mínima dignidad dentro de la desgracia que están viviendo alejados forzosamente de su país de origen», añadió Moreta.

La campaña estará activa durante el mes de abril y todo el material colectado se llevará al almacén que la asociación Red de Madres sin Red tiene en Arriondas para que este colectivo se encargue de trasladarlo a los campamentos de refugiados en alguno de sus viajes programados a lo largo del año.

Esta recogida solidaria ha quedado enmarcada dentro del proyecto 'En tu bando', iniciado en el pasado mes de septiembre. Se ha llamado así porque, «ante la crisis humanitaria que tenemos en Europa, debemos posicionarnos colocándonos en un bando», explicó Moreta. El instituto riosellano ha optado por situarse al lado de quienes son las víctimas del actual conflicto, los refugiados. «Éste es el mensaje que queremos transmitir a nuestros alumnos. Hay muchas guerras y conflictos y a nosotros nos ha tocado ser testigos de algo que está ocurriendo en nuestro propio territorio», añadió la profesora.

Feria el 21 de abril

Desde que comenzó el curso se han mantenido contactos con diferentes proyectos humanitarios mediante la organización de charlas y proyecciones y los alumnos han elaborado trípticos informativos con los que no solo informan a sus propios compañeros, sino que también intentan concienciar al resto de la población del concejo mediante la elaboración de encuestas.

En la actualidad trabajan en la representación de una 'performance' que se llevará a la calle para llamar la atención. Y el 21 de abril presentarán sus trabajos en una feria muy particular en la que cada curso va a mostrar los proyectos en los que han estado trabajando desde el inicio de este curso académico.