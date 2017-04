Abaten dos lobos en los controles del Principado en la Sierra del Cuera

Durante los últimos meses se han realizado varios controles de población en la Sierra del Cuera. Su objetivo ha sido el de reducir el número de lobos que se han asentado en estas montañas y reducir así la cantidad de daños que estaban produciendo a la cabaña ganadera de este entorno. Ayer, dentro de estas actuaciones programadas, se lograron abatir dos ejemplares de cánido, uno de ellos de un tamaño relevante.

En la batida participaron personal de la Guardería de Medio Natural del Principado, apoyados por ganaderos de los concejos de Llanes, Cabrales, Peñamellera Alta y Ribadedeva. En estos municipios se habían registrado durante los últimos años numerosos daños al ganado e incluso los ayuntamientos de Llanes y Peñamellera Alta habían trasladado a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos peticiones formales para que se realizasen controles de población del lobo en la Sierra del Cuera.

Esta zona está catalogada como de aparición esporádica del lobo en el plan de gestión de esta especie, por lo que la actuación realizada ayer en el Cuera se enmarca dentro de la legalidad vigente. La misma catalogación tienen otras sierras litorales de la región donde se considera que no debe asentarse esta especie. El Plan del Lobo fijo para el pasado 2016 un cupo de extracción de 45 ejemplares para el conjunto de la región.

La medida, demandada por los pastores, da cumplimiento al Plan de Gestión del Lobo

Durante los últimos años los daños del lobo en el Cuera se habían incrementado de manera exponencial. En diciembre de 2015 el alcalde de Peñamellera Alta denunció que en esta sierra el cánido había acabado con la vida de 400 reses de ganado ovino y caprino durante los meses anteriores.

En la actualidad, aunque no hay cifras por parte de las administraciones locales de daños en estos montes durante los últimos meses, los ganaderos sí aseguran que no paran de sucederse. Indican que incluso se producen en la zona de Boquerizo, en Ribadedeva, en la zona baja y más oriental del Cuera, y no solo en las zonas altas próximas a pueblos como El Mazuco, en Llanes, o en Arangas, Cabrales, que están más próximas al concejo de Onís y de donde algunas voces apuntan que han podido llegar los lobos que durante los últimos tiempos han causado daños al ganado en el Cuera. Los pastores temen que cuando lleven los terneros a los pastos de estos montes los lobos comiencen también a atacarles.

Los controles sobre el cánido en estas montañas no es algo novedoso. Ya entre 2006 y 2007 el Principado realizó acciones de estas características en el Cuera, las cuales se saldaron con la extracción de 17 cánidos. Se buscaba dar respuesta a las demandas de los ganaderos locales, quienes contabilizaban entre 1995 y 2005 la pérdida de un millar de cabezas de ganado menor.