Colunga encargará un informe externo para calcular la indemnización a Pacoli

La reclamación patrimonial que la propiedad de la extinta nave de Muebles Pacoli exige al Ayuntamiento de Colunga es «excesiva, de una cuantía muy alta». Así lo considera el alcalde, Rogelio Pando, tal y como manifestó ayer tras el Pleno municipal celebrado al mediodía en la Casa Consistorial donde éste asunto fue, con diferencia, protagonista. Por ese motivo y con la intención de conocer cuál fue el verdadero coste de la demolición del inmueble y el perjuicio que éste pudo ocasionar a la empresa, el equipo de gobierno tiene pensado encargar «un informe externo de valoración de la obra» . Un documento que, una vez elaborado, se enviará al Consejo Consultivo del Principado, pues así lo exige la normativa vigente teniendo en cuenta la importante cuantía de la reclamación.

«Con esa valoración en la mano trataremos de llegar a un acuerdo con la propiedad para no tener que entrar en un proceso judicial que se puede dilatar mucho en el tiempo», explicó Pando. En este sentido, reconoció que la demolición de la nave se retrasó porque él y su equipo hicieron todo lo posible «por salvar a la que es una empresa joven y del municipio. Siempre intentamos conseguir que el negocio pudiese seguir funcionando y no tuviese que irse de Colunga», manifestó. Algo opuesto, agregó, a «lo que hubiese hecho Foro, quien actuaría y no daría ninguna oportunidad más a la empresa, según manifestó su portavoz -Miguel Hornillos-, quien considera que el asunto debería estar extinguido desde hace trece o catorce años».

Efectivamente, durante el Pleno Hornillos afeó al actual equipo de gobierno y a los dos anteriores regidores del PP que hubiesen «intentado hacer legal algo que a todas luces era ilegal», en referencia a los intentos del Consistorio de poder ofrecer una licencia legal para la construcción de la nave de Pacoli. «Actuaron de forma contraria a una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Asturias y lo que consiguieron fue dilatar en el tiempo su cumplimiento y multiplicar por más de tres la cuantía final de la indemnización», aseveró.

Palacio de Luces

Además de informar al Pleno sobre el inicio del expediente de la reclamación patrimonial de Muebles Pacoli, el equipo de gobierno sometió a votación la postura del Ayuntamiento colungués a una nueva reclamación, esta vez por parte de la propiedad del hotel Palacio de Luces. La causa de esta reclamación se remonta a 2004 cuando, en plena tramitación del Plan General de Ordenación de Colunga, el equipo de gobierno y la propiedad del hotel firmaron un convenio para cambiar la naturaleza del suelo de las fincas que rodean al complejo y permitir así la construcción de nuevos edificios en las mismas. El PGO, sin embargo, fue anulado posteriormente, por lo que este convenio nunca llegó a entrar en vigor, motivando así que la propiedad pretenda exigir un resarcimiento económico por el supuesto perjuicio ocasionado. Exigencia que ayer el Pleno rechazó con los votos a favor de los socialistas y la abstención de Foro y PP.

En la sesión plenaria también se acordó que en 2018 serán festivos el día 9 de julio en Colunga y el 21 de agosto en Lastres