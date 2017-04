El TSJA retira la multa a varios pescadores sancionados en el Cares

La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha dejado sin efecto las sanciones impuestas contra un pescador y otras tres personas por unos hechos que tuvieron lugar en el río Cares el 15 de junio de 2014. La Justicia estima que las multas de 1.500 euros a cada uno de ellos, más la retirada de la licencia de pesca fluvial y la inhabilitación de un año para obtenerla son nulas, ya que «no se ajusta a derecho». El TSJA se apoya en que existen declaraciones contradictorias entre el cabo primero y los agentes de la unidad del Seprona que tramitaron la denuncia y admite las tesis del letrado de los acusados.

En las sentencias firmes se recoge que el día de autos, uno de los denunciados se encontraba con sus otros tres compañeros en el denominado coto Monejo, en el Cares. Una de estas tres personas, el letrado José Bembibre, tenía a su nombre la autorización administrativa pertinente para la pesca de salmón, trucha y reo en este espacio.

En el dictamen se indica que hasta este lugar se desplazaron dos agentes y un cabo del Seprona, dentro de sus labores de vigilancia. La sala resuelve que en este momento comienzan las contradicciones entre los efectivos de la Benemérita, al no poder establecerse la hora de los hechos debido a las diferentes versiones que ofrecieron estos tres agentes en su declaración. Uno de ellos, de hecho, indica que se quedó en el vehículo y no llegó a bajar al río.

Los pescadores estaban divididos en dos grupos. Un agente se quedó con uno de ellos y el cabo con el otro, formado por el titular del coto, José Bembibre, y por un compañero que hacía funciones de ganchero y de guía de pesca, Francisco M. Sordo. Este último grupo pescó en ese momento un salmón. En los testimonios de los agentes existen contradicciones sobre quién sostenía la caña cuando el pez picó. Uno de ellos llegó a declarar que no había observado los hechos directamente.

Fue el cabo quien cumplimentó los boletines de la denuncia por una presunta infracción de la Ley de Pesca del Principado y siéndoles impuesta una sanción de 1.500 euros a cada uno. El ejemplar de salmón salvaje atlántico, de 4,9 kilos, fue decomisado previa llamada del cabo al guarda mayor del río, quien lo autorizó. El ejemplar fue presuntamente entregado a la residencia de mayores Ulpiano Cuervo de Colombres, aunque como sostiene el letrado de la defensa, ejercida por Bembibre, en este centro no consta registro de la entrega del pez, ni de haber sido servido a los ancianos. Afirma, además, que se lo llevó el cabo primero «en una bolsa negra de basura».

El TSJA indica en su sentencia que, por más «presunción de veracidad» que tengan las declaraciones de los agentes, esto «no les exonera de una mínima y razonable actividad probatoria que permita que el Tribunal pueda tener una plena convicción acerca de la efectiva realización por el denunciado de los hechos que se le imputan». Y recoge diferente jurisprudencia sobre la presunción de inocencia en la que se refiere a que las sanciones deben estar basadas en actos o medios probatorios y que la prueba la debe aportar quien acusa y no ser el acusado el que deba demostrar su inocencia. En este caso, es la Administración pública quien debe probar los hechos.

Las contradicciones entre los agentes sobre diversas cuestiones de aquellos hechos, entre ellas la que se refiere a quién pescó el salmón, si la persona denunciada que actuaba como ganchero o su compañero que tenía a su nombre la autorización administrativa para proceder a la pesca ese día en el coto Monejo, impiden al TSJA determinar si aquel 15 de junio de 2014 se produjeron unos hechos que pudieran ser sancionables por la Ley de Pesca del Principado. Por ello anula la resolución de la Consejería y deja sin efecto las sanciones impuestas a estas personas.

Lo que no se produjo aquel día fue el decomiso de las artes de pesca al alegar el titular del coto que las mismas no habían sido utilizadas en ningún acto ilegal y que, por tanto, no procedía su incautación. Solo se incautó el salmón. Los afectados ya han solicitado al Principado la ejecución de la sentencia para que se les reintegre el importe abonado por esta multa, así como el bien requisado, en este caso el salmón.