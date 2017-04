Los turistas defienden el Plan de Transporte a los Lagos en su primer día

El Plan Especial de Transporte a los Lagos de Covadonga arrancaba ayer en medio de cierta expectación, pues es la primera vez que se extiende a todos los días de las vacaciones de Semana Santa. Una preocupación que pronto desapareció, pues el servicio superó, con creces, la prueba del primer día, ya que la gran mayoría de los visitantes valoraron de forma muy positiva su puesta en marcha como una forma de proteger el medio natural y evitar los temidos atascos.

Así lo manifestaron Leo Gañán y Luis Manuel Muro, de la localidad madrileña de Parla, quienes señalaron, además, que «el uso de autobuses garantiza la seguridad de los visitantes, pues la carretera es bastante peligrosa y si estuviese llena de vehículos subiendo y bajando probablemente habría algún incidente». Encantados, los madrileños eran incapaces de quitar la vista del lago Ercina y su entorno. «Es la primera vez que venimos, pero repetiremos, seguro. Este paisaje nos ha dejado sin palabras», manifestaron.

La bilbaína Marimé Ahumado conoce de sobra el paraje natural, pues suele visitarlo con frecuencia aprovechando la cercanía de su tierra con Asturias. «En esta ocasión vinieron a visitarme familiares procedentes de Ceuta y no dudé un momento en traerles. Es la primera vez que tenemos que subir en autobús, pero me parece una buena iniciativa y, además, nos sirvió para ver y conocer cosas en las que, al venir en coche, no habíamos reparado», indicó.

Pero si hubo algunos visitantes que agradecieron la temprana puesta en marcha del Plan de Transporte fueron los ciclistas, que ayer se contaban por decenas. «Es una idea buenísima, pues no podemos olvidar que estamos en un Parque Natural y cuantos menos vehículos, con su ruido y sus humos haya, mejor. Además, la carretera es ahora mucho más segura para nosotros y podemos disfrutar más de la subida», indicaron Pablo Chavert, Javier García y Luis Fernández, quienes vinieron desde A Coruña para practicar su deporte favorito en «un paraje incomparable». De la misma opinión era el gijonés Sergio González, quien incluso animaba a extender en el tiempo la medida.

No obstante, las restricciones de tráfico no fueron del agrado de todo el mundo y el madrileño José Luis Salcedo criticaba la ampliación del plan. «Me parece que es una forma más de hacer negocio con un enclave tan emblemático como éste», criticó. «Lo mejor sería que tuviesen a gente vigilando arriba que permitiese a los coches ir subiendo a medida que quedasen plazas libres, como hacen otras veces», agregó.

El servicio arrancaba ayer a 'medio gas', pues al tratarse del primer día de vacaciones la afluencia de turistas no era tan elevada como lo será a partir de hoy. No obstante, indicaban desde el punto de información de Buferrera, «con la gente que está subiendo, sin el plan estaríamos ante un auténtico caos circulatorio».