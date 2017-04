Los controles de chiringuitos del Sella se abren con las primeras inspecciones

«¡Parece que matamos a alguien o que guardamos un alijo de drogas!». Fue lo que exclamó ayer la propietaria de una 'foodtruck' que funciona como asador de carne en la localidad riosellana de Cuevas del Agua al ver el despliegue de Policía Local, Guardia Civil, Seprona e inspección de Sanidad que registraba con lupa su puesto. En efecto, el dispositivo llamó la atención de quienes en ese momento realizaban el descenso del Sella, así como de varios vecinos que más tarde se acercaron hasta el lugar para interesarse por lo ocurrido. Pero la causa del despliegue poco tenía que ver con asesinatos o tráfico de drogas, sino que ayer daba comienzo, como ya adelantó EL COMERCIO, el plan de control de chiringuitos ilegales acordado hace unas semanas por las administraciones locales, regional y central.

Los controles, que se prolongarán durante toda la Semana Santa, comenzaron por el concejo de Ribadesella, pero pronto se extenderán a los vecinos municipios de Parres y Cangas de Onís. El objetivo ya lo dejaron claro los regidores de la zona: acabar con los puestos de comida y bebida ilegales que en los últimos años proliferan en los márgenes del río más visitado de Asturias.

La primera jornada se saldó con el levantamiento de varios informes, por parte de la Policía Local de Ribadesella, Guardia Civil, Seprona y Sanidad. El local no fue precintado, precisó la alcaldesa riosellana, Charo Fernández, «pero el procedimiento sigue abierto, pues carece de licencia para operar». La regidora explicó que el establecimiento ambulante abrió sus puertas hace unos meses y que ya existía un informe previo de la Policía Local donde se advertía de varias infracciones, algo que no impidió a su propietaria continuar con la actividad.

«Hice todo de forma legal, hace meses que pedí los permisos», señala la propietaria

Sin respuesta

«A mí nadie me comunicó que debo cerrar el asador, así que voy a seguir trabajando», explicaba a este diario Rosi Pendás, dueña del puesto. Es más, aseveró, «los permisos se solicitaron en septiembre de 2016 y de nuevo en diciembre del mismo año. Desde el primer momento puse todo de mi parte por hacer las cosas bien, pero la Administración no responde. El Ayuntamiento ni siquiera me quiere dar de alta en el Registro Municipal», criticó.

Un extremo que contrasta con la versión ofrecida desde el Consistorio de Ribadesella, donde afirman que el permiso le fue denegado y que «es imposible que se le otorgue licencia de funcionamiento, pues no se puede cocinar carne en un sitio que carece de luz y agua corrientes».

Algo que hicieron notar ayer los inspectores. «Estamos ya trabajando para instalar una pila donde fregar los platos y demás en el camión», explicó Pendás. Tras la visita de ayer, continuó, solo le precintaron varios trozos de carne al no encontrar la factura del matadero. «Luego me acordé de que la tenía con los papeles de la gestoría y mañana mismo -por hoy- la voy a presentar en Oviedo y podré seguir utilizándola», indicó.

«Injusticia»

Para la propietaria del asador que está siendo investigado actuaciones como la de ayer son «injustas. Quienes de verdad suponen un riesgo son los que se ponen en el pedrero a vender alcohol y de todo, pero esos no van a estar esperando a que vaya la Guardia Civil. No nos pueden meter en ese mismo saco a quienes intentamos ganarnos la vida e ir por lo legal», lamentó. La decisión de precintar o no el negocio, explicó, «queda en manos del Ayuntamiento y la Policía Local, pues Sanidad dijo que al tratarse de un puesto ambulante no puede hacer nada». No obstante, aseveró, ella está tranquila. «Yo hice las cosas bien y tengo documentación que lo demuestra», apostilló.