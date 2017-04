Nuevos pasos hacia la retransmisión del Descenso del Sella en TVE

El presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), Juan Manuel Feliz, se reunirá con los responsables de TVE justo después de la Semana Santa. Lo hará con un único objetivo: el de llevar la retransmisión de la prueba al ámbito nacional a través de alguno de los canales que se integran en la corporación estatal de medios de comunicación públicos. El encuentro entre ambas partes se producirá en cuanto Feliz regrese de Panamá, donde se encuentra desde la semana pasada.

No obstante, para allanar el camino, recientemente se celebró un primer contacto a escala inferior encabezado por Manuel Fonseca, colaborador y asesor del CODIS. «He hablado con gente que conozco allí y me dijeron que ellos están dispuestos, pero que hay que sentarse a hablar. Como yo estoy aquí para lo que me pida el CODIS, intentaré mediar en lo posible para que esa reunión se celebre cuanto antes, pues las parrillas de programación hay que planificarlas con tiempo suficiente», afirmó Fonseca.

Antes de viajar a Madrid, el CODIS conversará con quien en la actualidad tiene los derechos televisivos de la prueba, la Televisión Pública Asturiana (TPA). Así lo reconocía la semana pasada el presidente del Consorcio RTVE, José Antonio Sánchez. El regreso del Sella a TVE es posible, aunque esa decisión solo está en manos de la TPA. «Desde su aparición, TVE depende de la voluntad de la cadena autonómica de ceder o no los derechos de emisión de la prueba para toda España. Nosotros no podemos dar al Real Madrid si no tenemos los derechos. Pues esto es lo mismo», afirmó Sánchez ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Control Parlamentario de la Corporación.

Intento fallido en 2016

El Sella no se retransmite por TVE desde el año 2007. El año pasado, debido al interés mostrado por la organización, se intentó pero no resultó viable por su coincidencia con los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Todo apunta a que este año se volverá a intentar, aunque el propio Sánchez también puso posibles inconvenientes. Entre ellos, la coincidencia del Sella en fecha y franja horaria con otros eventos deportivos que ya tiene planificados el ente público televisivo, como los campeonatos del mundo de Atletismo y Voley Playa, las semifinales del Campeonato de España de Balonmano Playa y la última etapa de la Vuelta a Burgos.

Aún así, tanto el CODIS como TVE están por la labor de hacer un último esfuerzo para extender la imagen del Descenso Internacional del Sella al conjunto de la geografía española. Sánchez dijo que, por su parte, se hará «casi lo imposible» para llegar a un acuerdo con el director general de la TPA, Antonio Virgili. Aunque también afirmó que si hasta ahora no se ha logrado fue «por falta de acuerdo con la televisión pública asturiana y pese a la voluntad de TVE y de los poseedores de los derechos, el CODIS, para emitirla en Teledeporte», añadió José Antonio Sánchez.