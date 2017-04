Llanes solicitará de nuevo reducir el impacto visual de la A-8 en Buelna

Todo el mundo conoce el dicho que avisa de que 'las cosas de Palacio van despacio', pero en el caso de las laderas de hormigón que la construcción de la Autovía del Cantábrico dejó como 'regalo' a los vecinos de Buelna, la lentitud comienza a ser desesperante. Tal es así que desde el Ayuntamiento de Llanes están decididos a volver a enviar una solicitud para que Carreteras del Estado se haga cargo de la cubrición de dichas laderas, tras más de un año aguardando por una respuesta que parece no llegar nunca. Así lo indicaba ayer la concejala de Cultura, Marisa Elviro, quien aseveraba que el equipo de gobierno no se rendirá en esta cuestión.

«Aunque nos gustaría, no podemos hacer nada más que reiterar nuestra solicitud para que se cubran esos muros de hormigón con tierra vegetal de forma que se pueda eliminar el impacto visual tan desagradable que ahora produce. Ya lo hicimos hace más de un año, pero a día de hoy seguimos sin respuesta», explicó la edil. El Consistorio llanisco, apuntó, está muy limitado en este sentido, pues «los terrenos pertenecen a Carreteras del Estado y el Ayuntamiento no puede hacer nada en ellos, no tiene competencia».

La petición enviada a principios de 2016 al Gobierno central por parte del Consistorio llanisco se vio motivada por las numerosas quejas registradas por los vecinos de esta pequeña localidad costera situada en el extremo oriental del concejo.

El Ayuntamiento no puede actuar, pues los terrenos son propiedad de Carreteras del Estado

Los vecinos advirtieron desde el principio de que las obras estaban cambiando el paisaje

Desde la apertura del tramo entre San Roque del Acebal y La Franca, en agosto de 2014, los parroquianos ya alertaron de que la estética de su entorno no era la misma a causa de los trabajos de la construcción de la A-8. El problema se acrecentó cuando, una vez finalizadas las obras y ya con la autovía abierta, comprobaron cómo el Estado no había hecho nada para reducir el desagradable efecto visual que originan, por un lado, las paredes de cemento inyectado que se crearon para garantizar la consistencia de la ladera de la sierra plana de La Borbolla y, por otro, las propias cajas de esta vía rápida, que son como muros grises sobre los que discurre la A-8.

La construcción del tramo Pendueles-La Franca sufrió varios retrasos y necesitó un modificado del proyecto para poder salvar la inconsistencia del terreno de esta sierra, que ponía en jaque la construcción del túnel de Santiuste. Finalmente, la solución técnica que se adoptó fue elevar la cota de la A-8 en esta zona más de una decena de metros. El resultado es que la autovía se pudo acabar en plazo y los conductores que circulan por este trazado tienen una vista espectacular de la parte oriental de la marina llanisca.