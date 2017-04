La gestión del Camino de Santiago en Ribadesella cambiará de manos

La dirección de la Asociación Riosellana de Amigos del Camino de Santiago 'Santa María Magdalena' cambiará de manos. Así se desprende después de lo acontecido en la última asamblea general de ACAR, la Asociación Cultural Amigos de Ribadesella. Con 26 votos a favor y ningún en contra, la asamblea acordó el pasado sábado mantener al Camino de Santiago como una sección integrada en ACAR, delegando su gestión en las personas que hasta ahora eran sus administradores, María del Pilar González Bunes como presidenta y Alejandro Barrero como secretario. Para que esa delegación de funciones fuera eficaz solo tendría que cumplir con una obligación, la de informar periódicamente sobre todas sus actuaciones a la directiva de ACAR.

Sin embargo, González Bulnes dijo este lunes que su equipo no está de acuerdo con el modelo propuesto y que por lo tanto no aceptará esas condiciones. Buscaban mas independencia en su gestión, pero como esta no ha llegado, dejarán las riendas del Camino de Santiago en manos de sus sustitutos. Es decir, en manos de la nueva vicepresidenta de ACAR, Mary Luz Sáenz de Santa María Vierna y del nuevo secretario, Adolfo Casero. No obstante, la nueva junta directiva quiere hablar con ellos a lo largo de los próximos días para intentar convencerles sobre la idoneidad de su continuidad al frente del Camino Jacobeo.

Obras de arte

La incorporación de los cuatro nuevos miembros de la directiva de ACAR se aprobó con el mismo resultado, con 26 votos a favor y ninguno en contra. Los nuevos nombres son Adolfo Casero en la secretaría, Ignacio Molina en la tesorería además de Juan Muñoz y Yolanda Cerra en las vocalías. La asamblea estuvo muy animada, contó con numerosas intervenciones y se desarrolló en un clima cordial y educado. En ella se aprobaron todos los puntos. Entre ellos la liquidación de gastos de 2016 y los presupuestos para el presente ejercicio (40.812 euros).

También salió adelante con 7 votos en contra y 22 a favor la propuesta de la directiva para enajenar entre los socios las 72 obras de arte que la asociación tiene en su poder después de diecinueve certámenes de pintura en la calle. Algunos de los presentes pidieron que se sortearán entre los mas de mil socios, pero al final la asamblea se decantó por la venta, aunque habrá que madurar el procedimiento a seguir. La idea inicial pasa por tasar los cuadros y organizar una exposición durante el mes de agosto para ponerlos a la venta entre los socios con un 20% de descuento. Si después de los primeros quince días de exposición quedan cuadros sin vender, la venta se abrirá al público en general, pero sin descuento. Los cuadros que no logren venderse se podrían sortear entre los socios o donar a alguna organización local que los requiera.