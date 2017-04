Onís estudia abandonar el Parque de los Picos tras no dotarlo el Estado de ayudas

Dicen que la paciencia tiene un límite. Un tope que se colma con una última gota que hace desbordar el vaso. Esta puede haber sido el anuncio realizado el pasado sábado por la consejera de Desarrollo Rural y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias, María Jesús Álvarez, quien comunicó que este año -otro más- las áreas de influencia del Parque Nacional de los Picos de Europa no recibirán las ayudas previstas para compensar las restricciones a las que están sometidos estos territorios por formar parte de un parque nacional, el espacio natural con mayor protección de todo el país.

Álvarez criticó el sábado que la Ley de Presupuestos del Estado tampoco recoja para este 2017 esas subvenciones, a pesar de que el organismo autónomo de Parques Nacionales se había comprometido a recuperar dichas ayudas.

La reacción de los alcaldes de los seis concejos asturianos con territorios en los Picos de Europa no se ha hecho esperar. El malestar es generalizado. Y lo es hasta tal punto que hay municipios que se están planteando tomar medidas drásticas al respecto, ya que este incumplimiento se suma a los de años anteriores. De hecho el alcalde de Amieva, el forista Félix Fernández, indica que desde que llegó al cargo en el 2011 solo recuerda que se hayan convocado estas subvenciones en dos ejercicios. El último fue en 2015, cuando los municipios asturianos situados en el entorno del Parque Nacional recibieron cerca de 380.000 euros en ayudas compensatorias para dinamizar su economía. De aquella convocatoria Peñamellera Baja y Onís apenas recibieron 10.000 euros cada uno y Peñamellera Alta cero.

Onís es uno de los concejos donde mayor malestar ha causado la decisión Ministerio de no incluir la ayudas en los Presupuestos Generales. En este municipio con una importante población ganadera ya existe resquemor con el Parque Nacional por cuestiones como los daños del lobo a la ganadería o la pista que se ha construido para dotar de un acceso rodado a la Vega de las Mantegas desde Onís, un camino reclamado desde hace una década para permitir el paso de los tractores pero que está considerado de «riesgo máximo» por el Ayuntamiento debido a la estrechez que tiene en algunos puntos en los que apenas cuenta con poco más de dos metros de anchura, pese a que se construyó para uso de los vehículos agrarios que se dirigen a las cabañas de uso ganadero existentes en la zona.

El hecho de que el Ministerio no incluya en sus presupuestos las ayudas a las áreas de influencia de los Picos de Europa ha acabado con la paciencia del Ayuntamiento oniense. Su alcalde, el socialista José Manuel Abeledo, anuncia que «van a estudiar la salida del concejo del Parque Nacional». El regidor recuerda que en los últimos patronatos «el director del organismo autónomo de estos espacios y representante del Ministerio, Basilio Rada, se había comprometido a recuperar» estas subvenciones y que ahora se está incumpliendo esa promesa.

Asumieron las competencias

Enfadado se muestra también el alcalde de Peñamellera Baja. El popular José Manuel Fernández lleva en el cargo desde finales de 1999 y considera que lo que está sucediendo es «más de lo mismo de siempre». «Las comunidades autónomas quisieron las competencias del Parque Nacional y las adquirieron tras sentencia judicial, pero también tienen unos compromisos que cumplir. El Ministerio, si lo cree oportuno, puede destinar unos fondos a las autonomías para que los dediquen a las ayudas a las áreas de influencia, esto no quita que los gobierno regionales puedan convocarlas por su cuenta», indica Fernández, para quien la decisión del Gobierno central «no es excusa» para que los municipios asturianos de los Picos no reciban estas compensaciones. De hecho recuerda que en años anteriores en los que el Ministerio no abrió esta convocatoria, los gobiernos de Cantabria y Castilla y León sí que las han asumido como propias.

«Me parece que es una equivocación por parte de la Administración estatal y de la regional. Los concejos asturianos de los Picos nos vemos perjudicados. El Principado sí convoca ayudas para los parques naturales. Podrían incluirnos en ellas si no quieren hacer una convocatoria expresa. Los beneficiarios de las ayudas son los vecinos y los ganaderos, porque lo que hacemos los ayuntamientos con ese dinero son obras de mejora en caminos, infraestructuras ganaderas...», explica el alcalde peñamellerano, quien lamenta que para otras iniciativas en los Picos sí haya fondos, pero no para las ayudas a las áreas de influencia.

Muy enfadado está también el alcalde de Amieva. José Félix Fernández se confiesa «sorprendido» por la noticia «porque nos dijeron que se iban a recuperar las subvenciones». «No me parece bien ni por el Estado ni por el Principado. Son cantidades pequeñas y ya que no las aporta el Ministerio podría ponerlas la Consejería si es que de verdad quiere apoyar al Parque Nacional de los Picos y a la gente que vive en esta zona».

El alcalde de Amieva, municipio que en 2015 recibió 40.000 euros de estas subvenciones, es de la opinión de que «en Asturias solo hay ayudas para los parques naturales». «El Parque Nacional de los Picos de Europa, en lugar de dar satisfacciones, solo da disgustos», recalca.

Pierden los ciudadanos

Contundente se muestra también el alcalde de Cangas de Onís. El popular José Manuel González es tajante con respecto a la pérdida, un año más, de estas compensaciones: «los que salimos perdiendo cuando se quitan las subvenciones somos los ciudadanos y los ayuntamientos». «Las competencias del Parque Nacional están transferidas a las comunidades autónomas y quien debe recuperar las ayudas el es Principado, como hacen otras autonomías», recalca.

González asegura que «el Parque Nacional no tiene contentos ni a los ayuntamientos, ni a la población, ni a los ganaderos ni a los gestores». «Lo que se debería hacer es presupuestar más dinero para este espacio y para mejorar los recursos ganaderos y turísticos. En el Ayuntamiento de Cangas de Onís hemos aprobado una moción en ese sentido. Lo que hace falta es voluntad política con los Picos de Europa. La consejera no debe decirnos los problemas que hay, debe dar soluciones, que para eso nos eligen los ciudadanos a los cargos públicos», recalca el alcalde cangués, quien tiene claro que cuestiones como los de los atascos en los Lagos de Covadonga se solucionarían con más fondos para contratar a un mayor número de controladores durante un periodo mayor de tiempo. «Los Picos de Europa deberían ser una prioridad en los presupuestos», recalca González.

Desde Peñamellera Alta su alcalde, el forista José Antonio Roque, considera que «el Principado para los parques naturales tiene una partida importante de ayudas, pero no para el Parque Nacional de los Picos». «Cantabria y Castilla y León convocan estas ayudas y Asturias no», prosigue el regidor, para quien desde el Principado se debería hacer «algo más» para compensar a estos seis concejos afectados por las restricciones que conlleva estar dentro de un espacio protegido del máximo nivel.

El alcalde de Cabrales, el popular Francisco González, no quiso pronunciarse en demasía sobre esta cuestión hasta no informarse más sobre los motivos de la pérdida de las ayudas, aunque dejó claro que «el que no haya subvenciones es algo negativo». Sus socios de gobierno de Foro en el Ayuntamiento cabraliego ya plantearon hace unos meses la posibilidad de convocar un referéndum para consultar a la población sobre la permanencia en el Parque Nacional ante las quejas de los vecinos y el descontento que existe en este concejo con el espacio protegido, ya que consideran que les impone más restricciones que beneficios les ofrece.