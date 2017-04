«En el ministerio se deben pensar que los alcaldes de pueblo somos paletos»

José Manuel Abeledo es alcalde de Onís por el PSOE, un municipio en el que los socialistas lograron obtener un histórico resultado en las últimas elecciones municipales al hacerse con todos los ediles del Ayuntamiento. Esta semana Abeledo ha comunicado que valoran abandonar el Parque Nacional de los Picos de Europa. Una decisión que ha tomado después de muchas reflexiones y tras años de escuchar las quejas de los vecinos hacia el parque y los «incumplimientos» por parte del Estado.

¿A qué se debe este malestar en Onís con el Parque Nacional que le ha llevado al Ayuntamiento a valorar la salida de este espacio protegido?

Es un cúmulo de circunstancias que vienen de atrás. En 2006 ya hubo problemas con el tamaño de las cabañas de Belbín. Se ponen trabas a los ganaderos, al turismo activo no le ponen más que pegas. No querían que celebrásemos carreras de montaña, cuando no hay un Prug que regule los usos del parque y se basan en una ley nacional. En Buferrera, en cambio, se pueden hacer cosas, y en Cabrales también invierten, pero para Onís no hay dinero. Las ayudas a las áreas de influencia nos dijeron que no se iban a volver a perder y ahora no las incluyen en los Presupuestos Generales del Estado para 2017. Nos engañan.

LAS CLAVES RESTRICCIONES «Se ponen trabas a la ganadería, al turismo. Estamos perdiendo población por no poder generar actividad económica en el concejo» TRATAMIENTO «Concentran toda la inversión y el turismo en los Lagos y el Cares, pero el Parque Nacional en Asturias no son solo estos dos lugares»

¿Cómo es el proceso para abandonar el Parque?

Vamos a hacer una consulta a la población del concejo. Ya he solicitado información al Ministerio de Medio Ambiente y al Principado de Asturias para conocer cómo es el proceso para abandonar el Parque Nacional. Estamos decididos a tirar para adelante y nos gustaría que se uniesen otros concejos en esta iniciativa porque los vecinos de Onís no somos los únicos que estamos molestos con el parque y su modelo de gestión. Es una pena, porque Onís es uno de los concejos fundadores del Parque Nacional. Un 35% de la superficie del municipio está dentro del espacio protegido, pero nunca hemos recibido prestaciones por ello, solo palos.

¿Piensa que desde Madrid son conscientes de esta situación?

El ministerio es quien no nos deja realizar diferentes mejoras como puede ser el arreglo de caminos. En el ministerio se deben pensar que los alcaldes de pueblo somos unos paletos. Se creen que no estamos preparados. Estoy harto de que me engañen. Seremos de pueblo, pero no somos tontos.

¿Cómo les afecta estar dentro de un Parque Nacional?

Tenemos muchas restricciones y sin compensaciones. Queremos vivir de nuestra actividad económica, pero no nos lo ponen fácil con todas las restricciones. Tampoco tenemos accesos rodados al parque desde Onís, porque el que hicieron a la Vega de las Mantegas es un peligro.

¿Cómo lo llevan los vecinos?

Estamos perdiendo población porque no nos dejan generar actividad económica en el concejo. Para la elaboración de queso todo son trabas. El turismo no se puede desarrollar. En la vertiente asturiana concentran toda la inversión y el turismo en los Lagos y en la senda del Cares. Y el Parque Nacional en Asturias no son solo estos dos lugares, formamos parte de él seis concejos: las dos Peñamelleras, Onís, Amieva, Cabrales y Cangas.

¿Estas restricciones son cosa de los últimos años o vienen de atrás?

En los años 50 se cerraron las minas en Onís y perdimos población. En los 70 comenzaron las restricciones del ICONA a la ganadería y volvimos a perder población. Ahora no nos dejan desarrollar el sector turístico en el concejo.

La gota que ha colmado la paciencia del Ayuntamiento de Onís ha sido el que no se convocasen las ayudas a las áreas de influencia.

Las subvenciones a las áreas de influencia son la única compensación que recibimos por ser Parque Nacional, pero no solo los ayuntamientos, también las empresas locales. Es un dinero que para los particulares es muy importante para poder realizar diferentes inversiones y mejoras en sus instalaciones.

Éstas no son las únicas ayudas que se han perdido. En el caso de Onís, este concejo quedó excluido de los fondos del Plan Agua para realizar obras de saneamiento y abastecimiento en el municipio.

El anterior alcalde de Onís peleó porque saliese adelante este plan y luego, cuando se consiguió, dejaron al concejo fuera de estas ayudas. Con este tipo de promesas incumplidas lo que hacen es perjudicar no solo a los vecinos de Onís, también a los del resto de la comarca.

Recuperar el territorio

¿Se sienten discriminados con respecto a otros espacios protegidos de la región?

Tenemos tres veces una mayor cantidad de restricciones que los parques naturales de Asturias, un ejemplo es que en los Picos no se puede cazar, y en cambio ellos sí reciben ayudas y nosotros no. El turista de Madrid, cuando viene a Benia, nos pide servicios, quiere que esté limpio. Para eso necesitamos recursos. Nosotros somos un municipio pequeño, con pocos vecinos, que recibimos poco dinero de los tributos del Estado.

¿Qué buscan con la salida de Onís del Parque Nacional?

Solo queremos que nos devuelvan el territorio. Dicen que la parte más cuidada de Onís está fuera del parque nacional. Los que generaron el parque fueron los vecinos, los pastores, que son los que siguen cuidando de espacios como el monte Casaño, que está fuera del parque y allí anida desde siempre el águila real. Hay mucha diferencia entre cómo están los terrenos dentro del parque y fuera. Dentro, en la parte alta, está todo repleto de matorral. Antes teníamos urogallos, quebrantahuesos... Ahora se perdió aquello, aunque se está tratando de reintroducir el quebrantahuesos.

¿Y en caso de que consigan salir del Parque Nacional, se seguirá cuidando el espacio?

Solo queremos que nos respeten y nos dejen trabajar. Si nos salimos del parque seguiremos cuidando el territorio. El monte Casaño es un ejemplo. No hay nadie que pueda mantener mejor el entorno que los pastores. Nadie cuida mejor de su casa que uno mismo y los montes de Onís son la casa de los pastores y su modo de vida. Estamos seguros de que lo van a cuidar.

Ya para finalizar, ¿qué le parece la propuesta para recuperar el nombre de 'La Montaña de Covadonga' para el Parque de los Picos de Europa?

Ahora nos vienen con lo de cambiar el nombre. Lo que habría que hacer es pensar en derogar el Parque Nacional y dejar de pensar en cosas como el nombre. Deberían preguntarles a los vecinos a ver qué piensan. Ponen multas a los ganaderos por cosas como cortar leña. Las cabañas queseras tienen restricciones. El acceso que han hecho a la Vega de las Mantegas es peligroso. Los alcaldes somos los que escuchamos todas esas quejas de los vecinos, no la gente del Ministerio.