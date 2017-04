Visitantes y transportistas proponen cobrar por estacionar en los Lagos

Cobrar una tasa «simbólica» por estacionar en el entorno de los Lagos de Covadonga y utilizar el dinero obtenido para contratar personal y hacer mejoras en el Parque Nacional de los Picos de Europa. Es lo que ayer proponían muchos de los visitantes que se acercaban a disfrutar de este emblemático paraje natural como posible solución a los frecuentes problemas de circulación que se registran a lo largo del año en la zona. Una idea que varios conductores de transporte público apoyaron de buena gana.

«Es el mismo modelo que desde hace tiempo se utiliza en el entorno del Lago de Sanabria y funciona a la perfección. Aunque sigue teniendo mucha afluencia de visitantes, el tema del tráfico está muy bien controlado y, además, revierte en la zona, pues se crearon puestos de trabajo para los vecinos», defendían los vallisoletanos Noelle Blanco y Fernando Gómez. Los bercianos Vanesa Blanco y Manuel Monteagudo, llegados desde Ponferrada (León), se mostraban de acuerdo en que ésta podría ser una buena salida. «Eso sí, siempre que lo recaudado revierta en el Parque y no en una empresa privada. Cualquier turista puede pagar perfectamente dos o tres euros por estacionar unas horas para disfrutar de este paisaje, aunque si decidiesen poner un precio demasiado alto sería contraproducente», apuntaron.

De la misma opinión era el burgalés Raúl Díez, quien insistió en que «un enclave natural como son los Lagos de Covadonga debe protegerse de la contaminación y la masificación» y hacía un llamamiento a que «todos los actores implicados se sienten y traten de encontrar un equilibrio con el que todos estén contentos».

Entre viaje y viaje, el conductor de Taxitur Alejandro Fernández se mostraba de acuerdo con la idea de regular el aparcamiento en el entorno del Enol y el Ercina. «Podría servir para contratar más personal, pues no puede ser que en fines de semana tan buenos como éste no haya servicio de información, estén los aseos cerrados o haya que sufrir embotellamientos como los del sábado por falta de controladores», señaló.

Más personal

El gerente del restaurante María Rosa, Héctor Blanco, compartía la petición de disponer de más personal y durante más tiempo. «En un enclave tan importante como son los Lagos no es admisible que la gente tenga que utilizar los aseos de los negocios porque los del Parque no están abiertos o en condiciones, o que tengamos que ser los hosteleros quienes les informemos de las rutas», criticó. Respecto al tráfico, se mostró de acuerdo en que «es necesario que haya una regulación durante más tiempo, pues el reducido tamaño del aparcamiento del Ercina hace que éste se llene ya a primera hora de la mañana con los coches de quienes vienen a practicar deportes de montaña y aunque no haya una afluencia exagerada de visitantes se genera un auténtico caos que no beneficia a nadie», aseveró. Una medida, la de contratar a más trabajadores, que se debería complementar con «una ampliación del parking», agregó.

Por su parte, Vicente Cosío, propietario de la Hospedería El Peregrino, junto al Santuario de Covadonga, rechazó que el cobro de una tasa por estacionar fuese a funcionar, pues «el Parque ya tiene financiación y es labor de quienes lo dirigen utilizarla de forma eficaz» e insistió, en cambio, en la idea de crear más aparcamientos. «Hace décadas que se construyeron los que hoy tenemos, pero el problema es que el volumen de visitantes que recibimos creció enormemente desde entonces», indicó. Parecer que comparte su colega Isidro Martínez, propietario de la sidrería Covadonga, para quien «cortar la carretera que sube a los Lagos es perjudicial, pues la gente se marcha y a nosotros nos hacen una faena. Lo que hay que hacer es ampliar los aparcamientos de arriba, pues Covadonga no puede ser el parking de los Lagos», manifestó.

Como fuese, la jornada de ayer en este entorno natural fue espléndida, con un sol que invitaba a pasear y sin rastro de los problemas registrados el sábado gracias a la presencia, desde antes del mediodía, de seis controladores que se encargaron de regular el paso de los cientos de vehículos que transitaron por la zona. Los trabajadores aprovecharon, además, para hacer labores de vigilancia frente a incendios en el Parque.