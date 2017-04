Llanes achaca la ausencia de ganado en la feria de Nueva al saneamiento

Ni mala relación, ni falta de sintonía, sino un problema de calendario. Esa fue la causa, defendió ayer el concejal llanisco de Medio Rural, Javier Ardines, de que a la Gran Feria de San Jorge, celebrada el pasado domingo en Nueva, no acudiesen ni ganado ni ganaderos. Pese a que algunos de los propietarios de reses invitados a participar en el evento justificaron su ausencia en el mismo señalando que «desde que falleció el anterior alcalde, Tomás González, no estamos en sintonía con los actuales representantes municipales», la versión que otros ganaderos ofrecieron al edil llanisco fue diferente, según él mismo indicaba ayer.

«Lo que ocurrió es que, como ya sucedió el año pasado, el saneamiento veterinario coincidió en fechas con la feria y como la mayoría de las explotaciones se encuentran en peno proceso y, por tanto, no disponen todavía de la carta verde necesaria para participar en este tipo de eventos, no pudieron llevar a sus animales al mercado», explicó Javier Ardines. Insistió en negar que exista una mala relación entre los ganaderos del Valle de San Jorge y el actual equipo de gobierno y rechazó que la causa esté en el cambio de alcalde de barrio tras el fallecimiento de Tomás González, pues «estos cargos no disponen de fondos para organizar estas ferias. Es el Ayuntamiento quien las lleva a cabo y lo hace tratando por igual a los ganaderos y vecinos del todo el concejo», aseveró.

La ausencia, por tanto, de ganado en la Gran Feria de San Jorge no tuvo nada que ver con cuestiones ideológicas, sino con algo mucho más mundano. «En total somos unos veinte los ganaderos de la zona que teníamos pensado ir y que no hemos podido, pues las explotaciones quedan inmovilizadas en el momento en que se inicia su saneamiento hasta que éste finalice sin ningún animal positivo», explicaba ayer Víctor Fernández, ganadero y miembro de la Asociación de Emprendedores Valle de San Jorge, entidad organizadora de las actividades festivas que rodearon a la cita ganadera.

De hecho, anunció, él y sus compañeros están preparando un escrito de protesta que presentarán ante el Principado para solicitar a la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales una modificación en el calendario de saneamiento. «Ya el año pasado nos hicieron lo mismo y le pedimos al coordinador que en esta ocasión lo tuviese en cuenta, pero no sirvió de nada. Es una pena, pues lo que queremos es mantener una feria tan tradicional como ésta, donde se siguen realizando ventas y que sigue teniendo tirón», agregó Fernández.