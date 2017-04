Llanes estudia cerrar su centro al tráfico en jornadas de gran afluencia turística

Acabar con la fea y poco apacible estampa que provoca, en días de asueto y gran afluencia turística, ver -y oír, y respirar- una gran caravana de vehículos atravesando de lado a lado la villa de Llanes. Es lo que pretenden desde el equipo de gobierno, según indicó ayer la teniente de alcalde, Marián García de la Llana. La edil reconoció que ella y su equipo están estudiando seriamente la posibilidad de restringir el tráfico rodado en el centro de la localidad en jornadas de gran afluencia turística para solventar este tipo de problemas y molestias.

Lo hizo, precisamente, en el marco de una jornada técnica en la Casa de Cultura a la que acudieron jefes y mandos de diferentes Policías Locales asturianas para tratar, entre otros temas, los retos del tráfico y la seguridad vial desde un punto de vista local. «Existe una demanda por parte de comerciantes, vecinos y visitantes de Llanes, quienes solicitan que en épocas de mucha afluencia de personas y vehículos se pueda disfrutar del centro de la villa peatonalmente, pues algunas veces que se cortó esta zona al tráfico dio muy buen resultado y la gente quedó muy contenta», explicó De la Llana.

En ello están ella y sus compañeros desde hace un tiempo, de hecho incluso se plantearon hacer una primera prueba de cara a la Semana Santa que acaba de concluir, aunque finalmente, y debido a «ciertas complicaciones» no fue viable. No obstante, aseveró la teniente de alcalde llanisca, el equipo de gobierno está muy interesado en sacar adelante esta iniciativa. «Lo que queda ahora es sentarse y estudiar bien todas las posibilidades que hay sobre la mesa, pues lo que tenemos que hacer es solucionar el problema que se nos plantea, pero sin crear un caos alternativo», indicó.

Entre las posibilidades a las que hizo referencia hay dos que cobran más fuerza. La primera, explicó la edil de Foro, sería cortar el tráfico en la calle Pidal, a la altura de las oficinas de Correos. Esto permitiría, agregó, «dar la vuelta» por la calle Cueto Bajo hacia la rotonda de la Concepción y «volver a la circunvalación para entrar de nuevo en la villa pero por el Sablón».

La segunda opción, continuó, sería realizar el corte en el puente sobre el río Carrocedo. «Ésta nos da un poco más de conflictividad, pues hay que pasar toda la parte del puerto y ahí todos sabemos que hay alguna dificultad por la manera de aparcar y demás. De todas formas, hay un proyecto de Puertos que nos están obligando a urbanizar la parte izquierda de la ría, lo tenemos encima de la mesa y tenemos que tomar una decisión sobre ello a ver cómo se va a hacer», indicó. Tampoco está decidido, reconoció, si la regulación se llevaría a cabo solo en Semana Santa y verano, o durante todo el año en jornadas concretas en que se prevea una gran afluencia turística.

Carpa en el Sablón

La teniente de alcalde también aprovechó para reiterar la decisión del equipo de gobierno de no volver a instalar la carpa del programa 'Diviértete en familia' en el aparcamiento de la playa del Sablón durante el periodo de Semana Santa. «Ese no es el lugar natural para instalarla, pues está para estacionar coches. Por ese motivo llevamos un tiempo buscando una zona alternativa donde colocar la carpa y ya tenemos alguna opción, pero no depende únicamente del Ayuntamiento el que nos den el visto bueno para hacerlo», indicó.