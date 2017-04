«No podemos pasar de jefe de Policía a perseguido político cada cuatro años»

«Debemos asesorar a nuestros políticos, pues no siempre entienden la labor que realizamos y no es de recibo que cada cuatro años nuestra situación profesional se tambalee. No podemos pasar de jefe de la Policía Local a perseguido político con cada cambio de gobierno». Quien así se expresaba ayer, en la Casa de Cultura de Llanes, era el secretario general de la Asociación Profesional de Jefes y Mandos de la Policía Local de Asturias (Ajempol) y jefe de la Policía Local de Oviedo, José Manuel López García. Lo hizo durante la jornada técnica celebrada en Llanes a la que acudieron jefes y mandos de diversos municipios, así como el secretario general de la Asociación Nacional de Jefes, Mandos y Directivos de la Policía Local y segundo jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, Miguel Ángel García, para rubricar la adhesión de Ajempol a la entidad nacional.

«Esta adhesión supone avanzar más hacia la integración de las Policías Locales en una voz única que nos va a permitir hacer incidencia a nivel de instituciones para que las decisiones que afectan a las competencias de todas las Policías Locales de España o a nivel autonómico se tenga en cuenta la opinión de los profesionales, no exclusivamente desde otros ámbitos de otras fuerzas y cuerpos de seguridad», explicó García. Además de «la independencia de la Policía Local respecto a los avatares políticos», entre las principales demandas de los agentes y mandos del cuerpo están, explicaron los representantes de las asociaciones nacional y regional, «que la legislación de Tráfico tenga en cuenta la importantísima labor que realizan las Policías Locales», favorecer que los agentes puedan «desarrollar una carrera profesional dentro de la Policía, una unificación de medios, más apoyo institucional y económico a nivel autonómico y el desarrollo de lo que sería la Ley de Coordinación de Policías Locales del Principado de Asturias de 2007», entre otras cosas.

Asimismo, ayer se anunció que Gijón acogerá, en septiembre, un congreso internacional sobre «Policía Local» y globalización al que se espera que acudan a compartir su experiencia mandos policiales de Europa y Estados Unidos, como el jefe de la Policía Local de Miami, Rudi Llanes.