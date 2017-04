Un pesquero encalla en el puerto riosellano por falta de calado

El puerto pesquero de Ribadesella se está secando. Necesita un dragado por vía de urgencia. El patrón mayor de la Cofradía Virgen de Guía lo viene reclamando desde hace varios años, pero las alarmas saltaban al mediodía de ayer, cuando el 'Punta Carreros' se quedó completamente varado a escasos metros de la escalera de la rula.

La embarcación entró en el puerto poco antes de las doce. Hizo la parada obligada frente a la lonja para desembarcar la pesca del día y cuando se dirigía a su punto de amarre, en la segunda escala del paseo Princesa Letizia, un banco de arena le detuvo y le dejó varado a cinco metros del muelle. «No íbamos ni para atrás ni para adelante y tampoco podíamos forzar la máquina, porque el fango podría dañar el motor», explicó el patrón.

Los hechos ocurrieron en bajamar, con 108 de coeficiente. Los hermanos Toño y Javier Cuervo Martino, armadores de la embarcación decidieron quedarse a bordo y hacer tiempo hasta la subida del agua. La espera se prolongó una hora y en ese período tuvieron ocasión de tomar las correspondientes medidas. El 'Punta Carreros', que tiene una quilla de 105 centímetros, encalló con la proa en una zona donde el calado portuario había bajado hasta los 80 centímetros.

«Esto va de mal en peor. Si no se limpia ni se draga, esta playa donde hemos quedado varados seguirá creciendo y llegará un día en que ni por la barra vamos a poder entrar», advirtió Toño Cuervo. Por suerte, en la barra de entrada al puerto las mareas y las marejadas meten y sacan arena constantemente. De momento hay paso, aunque éste se ha estrechado mucho a lo largo del último año, en el que no se registraron grandes avenidas en el río Sella. «La barra puede cambiar de un día para otro, pero aquí donde estamos no. Aquí sigue creciendo el bando de arena», añadió el patrón del 'Punta Carreros'.

Los hermanos aseguran que este nuevo fenómeno se está notando desde que fueron sellados los antiguos muelles huecos. «Antes el agua arremolinaba en esta zona y se llevaba la arena. Aquí amarraban grandes barcos y ahora el nuestro se queda tumbado cada dos por tres. Lo que está pasando ahora nunca pasó en este puerto», lamentaron. Por ese motivo, hoy son ellos quienes exigen el dragado de todo el canal donde amarran y maniobran las embarcaciones pesqueras. «De donde tienen que quitar es de aquí, donde tenemos el tránsito, no de la playina de la ría. Pero cada vez estamos peor. El puerto deportivo está muy bien, puedes entrar incluso a bajamar, pero lo nuestro está cada vez peor», denunciaron.