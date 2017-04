Los llaniscos aceptan peatonalizar el centro, «siempre que haya alternativas»

El anuncio por parte del equipo de gobierno llanisco sobre la posibilidad de cerrar el centro al tráfico en jornadas de gran afluencia turística ha generado sentimientos encontrados entre vecinos y visitantes de la villa, como ya sucedió con los empresarios. Si bien no todo el mundo ve con buenos ojos la idea del cuatripartito para acabar con las retenciones. La mayoría está dispuesta a aceptarla «siempre que haya alternativas para los coches y que se creen más estacionamientos disuasorios. La iniciativa en sí no es mala, pero van a tener que estudiar muy a fondo todas las posibilidades y sus posibles consecuencias para decantarse por la mejor, pues lo cierto es que los problemas de tráfico en Llanes tienen difícil solución», reconocía a EL COMERCIO el llanisco José María Quintana.

Una opinión similar a la que manifestaba Íñigo Abad, quien no reside en la villa pero suele visitarla a menudo y más de una vez tuvo que enfrentarse a las temidas caravanas que se forman. «Hay días en los que el colapso es importante, por lo que sí considero necesario buscar una solución definitiva al problema, pero intentando no complicar el tráfico en otras zonas de la villa», indicó. Consideró importante también que «estas medidas no se generalicen, sino que se pongan en marcha en ocasiones puntuales y necesarias».

También un concienzudo análisis y precaución pide el llanisco Nicolás Sobrino, quien ve con buenos ojos la peatonalización del centro de la villa en momentos concretos. «A todos nos encanta tener la libertad de pasear tranquilamente por el centro de una población sin preocuparnos de los coches, pero en este caso la medida debe venir acompañada de una solución lógica para los vehículos a los que se les vaya a limitar el acceso», indicó.

También críticas

Marta Gutiérrez, vecina de Llanes, también se mostraba favorable a la restricción del tráfico rodado y señalaba el puente sobre el río Carrocedo como el mejor lugar para establecer el corte. «Ofrece más opciones para desviar a los vehículos, pues pueden salir por el puerto hacia el Sablón y reduciría los problemas que se puedan genera en otras calles aledañas», apuntó. Parecer idéntico al de su paisano José María Quintana, para quien la iniciativa «podría ser beneficiosa para los negocios locales ubicados en el centro».

No obstante, no todo fueron buenas palabras para el proyecto del Consistorio y Jesús Fernández mostraba su repulsa a la idea. «Está claro que hay que buscar una solución al problema del tráfico, pero la que plantea el cuatripartito me parece mala, nos va a obligar a los vecinos a dar grandes rodeos, sobre todo si establecen el corte en Correos. Siempre nos toca pagar este tipo de cosas a los llaniscos, como con la zona azul, y a este paso no podremos ni entrar en la villa», criticó.