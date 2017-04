Campaña para poner el nombre de Llanes a un nuevo coche

Córdoba, Toledo o Ibiza son los nombres de algunas localidades españolas que han dado nombre a diferentes modelos de una conocida marca de automóviles ¿Y por qué no un Seat Llanes? Eso es lo que pensó Christian Pulido, un llanisco con residencia en Madrid pero que está muy orgulloso de su tierra natal, tras conocer que la marca de coches estrena nuevo modelo el próximo año del que aún no se conoce el nombre. Decidió poner en práctica la idea y desde hace semanas lleva a cabo una recogida de firmas a través de una conocida plataforma digital. Pero no solo eso. Cuenta con el apoyo de numerosos comercios del concejo, de los bandos festivos y de varias asociaciones del municipio. El Ayuntamiento también ha decidido sumarse a esta iniciativa y durante la jornada de ayer, con la colaboración de integrantes de la Escudería Villa de Llanes y del Club de Voley, estuvieron promocionando la iniciativa en el puente de la villa con la participación, además, de la teniente de alcalde llanisca, la forista Marián García de la Llana, y el edil popular Juan Carlos Armas.

De la Llana destacaba que esta iniciativa, de conseguir que Seat se decante por Llanes como nombre para su nuevo modelo de vehículo, supondrá una promoción impagable para el municipio, no solo a nivel nacional, también internacional. Y precisamente el hecho de que el vehículo se vaya a comercializar en varios países es también uno de los principales inconvenientes que puede tener Llanes a la hora de dar su nombre a este coche. «La 'Ll' es una letra que no en todos los idiomas se pronuncia igual y eso puede ser un 'handicap', pero si logramos que la iniciativa tenga un apoyo grande igual los de Seat se lo replantean», confiaba ayer la teniente de alcalde llanisca.

Por el momento en la jornada de ayer, gracias a la acción de promoción desarrollada en el puente, se consiguió que numerosos turistas que pasan estos días festivos en la villa firmasen en la plataforma digital dando su apoyo a la iniciativa. A última hora del día eran más de 2.100 las rúbricas que sumaba esta propuesta, varios cientos de ellas conseguidas en apenas unas horas.

Una carpa instalada en el puente dio ayer visibilidad a esta propuesta promocional

Desde el Ayuntamiento también se quiere animar a los comerciantes del concejo a que compartan la iniciativa en sus redes sociales para darle el mayor apoyo posible y unir al mayor número de personas y colectivos del municipio en esta campaña que creen que puede tener una gran repercusión turística para Llanes. De hecho esta localidad asturiana no es la única que se postula ha dar su nombre al nuevo modelo de Seat. Lastres, Cudillero o Allande también optan a tener un coche que se llame igual que ellas.