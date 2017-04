La Federación Internacional de Piragüismo reclama mayor apoyo del Principado al Sella

El presidente de la Federación Internacional de Piragüismo (ICF) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), Patxi Perurena, cree que el Descenso Internacional del Sella se merece un «presupuesto especial» y mayor atención por parte del Ejecutivo asturiano. Su petición la hizo pública durante la mesa redonda celebrada este sábado en la Casa de Cultura de Ribadesella y tras conocer la subvención que el año pasado aportó el Principado a la única competición deportiva de Interés Turístico Internacional existente Asturias. «Este es un debate que trasciende a los municipios de Ribadesella y Parres, así que son los partidos políticos representados en la Junta General del Principado quienes deben abordar este asunto para dotar al Sella con un presupuesto fijo que le permita competir en igualdad de condiciones con otras pruebas de carácter internacional», explicó Perurena.

Según confirmó Juan Manuel Feliz, presidente del Comité Organizador del Descenso Internacional del Sella (CODIS), el Principado aportó 18.000 euros en la pasada edición. «10.000 procedentes de la Dirección Regional de Turismo, algo que me parece poquísimo y 8.000 de la Dirección General de Deportes, una auténtica miseria que me dan ganas no pasar a recoger», censuró Feliz. Estas cantidades se complementan con las aportaciones de los patrocinadores privados y con los 17.800 euros de subvención que, a partes iguales, se reparten entre los ayuntamientos anfitriones de Parres y Ribadesella. Es decir, el Sella, «una de las diez mejores pruebas internacionales de piragüismo, no estaría entre las cien primeras si comparamos los presupuestos de unas y otras», añadió.

La alcaldesa de Ribadesella, Charo Fernández, presente en la mesa redonda organizada por Pueblu, añadió que el Ayuntamiento que preside también colabora con el CODIS asumiendo el coste de la comida que se ofrece a las autoridades tras el descenso, un gasto que situó en torno a los 1.500 euros. «Solo en gastos de personal, Las Piraguas le cuestan 50.000 euros al Ayuntamiento y en líneas generales se acercan a los 200.000 euros, así que estamos hablando de una fiesta que nos da mucho, pero también nos cuesta mucho», afirmó la regidora.

Para incrementar el presupuesto del CODIS, también se propuso subir la cuota de inscripción, situada en 15 euros, «con derecho a bolsa de comida y una camiseta técnica que aún vale más», aseguró Juan Manuel Feliz. La alcaldesa le animó a dar ese paso, «porque el Sella no puede seguir de rebajas» y Perurena propuso diferenciar entre «los que vienen a bajar el río solo por deporte y los piragüistas de alta competición que pagan entre 35 y 50 euros en la mayor parte de las pruebas internacionales».

Otro asunto que despertó el interés de la concurrencia fue el relacionado con la estancia de los piragüistas en las jornadas previas de la prueba. El moderador de la charla, el riosellano Monchu Cerra, reclamó una acampada mayor y con mejores servicios y ofertas especiales para deportistas por parte de los hoteles locales. El representante de los empresarios, Luis Fernando Bulnes 'Calano', lo ve «complicado, porque estamos hablando de temporada más que alta» y Charo Fernández anunció que este año se ampliará la acampada de los Campos de Oba, «porque al final nos han dado permiso para podar los árboles que bordean la orilla del río».

«Familias de acogida»

Por su parte, el CODIS seguirá cubriendo los gastos de alojamiento, transporte y material «de cuatro o cinco piragüistas extranjeros por Federación, dependiendo del país de procedencia», aseguró Feliz. Y entre el público presente, Esteban Iglesias propuso crear una red de «familias de acogida» para facilitar el alojamiento de jóvenes piragüistas procedentes de otras comunidades o países. De hecho, la Sociedad Cultural y Deportiva de Ribadesella a la que pertenece lleva varios años realizando intercambios de este tipo con otros clubes europeos.

Por último, los presidentes del CODIS y de la ICF desaconsejaron modificar la forma jurídica del Comité Organizador del Sella. Feliz y Perurena entienden que el modelo actual, bajo la gestión de un club deportivo básico, es la mejor. «El tema está sobre la mesa, pero creemos que tal y como estamos se funciona bien, porque las decisiones se toman de forma mucho más rápida», dijo Juan Manuel Feliz. «Cuanto más sencilla y ágil sea la estructura, mejor», añadió Patxi Perurena. Por su parte, la alcaldesa Charo Fernández cree que «una Fundación podría hacer inviable la organización».