Las obras en los aparcamientos de La Tiese y Buferrera cortarán la carretera a los Lagos

El Parque Nacional de los Picos de Europa va a llevar a cabo una serie de obras de mejora en la zona de Buferrera y La Tiese que obligarán a realizar cortes temporales de la carretera de acceso a los Lagos de Covadonga. Unos cierres puntuales de la calzada que se realizarán en la rotonda donde comienza la carretera CO-4 y que, además de a los Lagos, da también acceso al Santuario de Covadonga.

En concentro los trabajos que se van a llevar a cabo en el espacio protegido afectan a los dos aparcamientos de los Lagos. Se mejorarán las infraestructuras de uso público mediante la sustitución de los pasos canadienses que impiden el paso del ganado a los estacionamientos de Buferrera, situado en las inmediaciones del Lago Enol, y La Tiese, en la zona del Ercina.

Además en este segundo parking se procederá a renovar la capa de rodadura del mismo, con el fin de mejorar el sistema de evacuación de aguas pluviales en este aparcamiento. El coste de los trabajos asciende a 60.000 euros.

Según informa el Principado de Asturias, los nuevos pasos canadienses se realizarán con materiales duraderos y que minoran el efecto sonoro del paso de los vehículos sobre los mismos. Así, se instalarán vigas de acero en doble T. Para evitar la acumulación de agua se instalará una rampa de salida de anfibios, con el fin de favorecer la salida de crías de estas especies cuando pasan a su fase de respiración pulmonar.

Desde el Gobierno regional indican que los actuales pasos canadienses están muy deteriorados por la gran circulación de vehículos que soportan. «Esta infraestructura es importante para delimitar los ámbitos altamente frecuentados por personas y vehículos en los que no puede haber presencia del ganado para evitar incidentes», añaden.

En el caso de Buferrera el inicio de las obras está previsto para el 8 de mayo, mientras que los trabajos del aparcamiento de La Tiese no comenzarán hasta el 16 de este mismo mes. Estas mejoras se realizan una vez haya concluido el periodo de previsible mala climatología, con la finalidad de que puedan estar finalizados antes de la época de máxima afluencia del verano. En el caso de la actuación prevista en Buferrera, si no surgen inconvenientes, debería estar finalizada en cuatro días desde que se dé inicio a las obras. Algo más amplio es el plazo de ejecución de la de La Tiese, que se espera que no se prolonguen más allá de tres semanas, por lo que deberían estar finalizados a lo largo de la primera mitad de junio.

Como ya se ha indicado, durante el desarrollo de los trabajos será necesario realizar cortes temporales en los accesos al espacio protegido. Mientras se ejecuta la sustitución del paso canadiense del aparcamiento de Buferrera están previstos cortes, durante un máximo de cuatro días, con regulación horaria en función de la disponibilidad de plazas en el aparcamiento de La Tiese. Estos cortes se realizarán en la rotonda de Covadonga.

Cuando se abra el acceso «podrán circular por la carretera de los Lagos taxis del concejo de Cangas de Onís, ganaderos, propietarios de fincas, titulares y trabajadores de los restaurantes situados en la zona de lagos, así como vehículos de servicios. El acceso de autobuses quedará prohibido y el transporte público quedará asegurado por los taxistas locales. Los autobuses no podrán acceder en ningún caso».

Los trabajos del aparcamiento de La Tiese implicarán el corte total del acceso al mismo desde el enlace con el acceso a Buferrera. Su repercusión general en cuanto al tráfico será menor, al estar disponibles las plazas de aparcamiento de Buferrera.

Mejora del firme

Otra obra que se espera que comience esta primavera en este mismo entorno es la de la mejora a la carretera a los Lagos, valorada en 803.000 euros. La actuación permitirá renovar el pavimento en varios tramos de la carretera CO-4, así como reparar los hundimientos existentes en los puntos kilométricos 2'8, 3'1, 4'8, 5'1, 6'5 y 6'9. Los trabajos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses. Si se cumple el anuncio realizado por la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, el pasado 4 de abril, estas obras arrancarán el 1 de junio, aunque pararán durante la temporada de verano, para retomarse en septiembre. Un anunció que contrastaba con el realizado hace unos meses por el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien daba por hecho que las obras para renovar la carretera a los Lagos de Covadonga no darían comienzo hasta después de la temporada estival.