El PSOE pide «un estudio serio» antes de cerrar el centro de Llanes al tráfico

La propuesta para cerrar al tráfico el centro de Llanes durante los días de mayor afluencia turística del año, con el fin de evitar que se produzcan atascos y ganar un espacio para los peatones, que anunció esta misma semana la teniente de alcalde llanisca, la forista Marián García de la Llana, no es nueva. De hecho ya fue estudiada por el Partido Socialista durante sus pasados gobiernos municipales con motivo de las obras semipeatonalización del centro, aunque finalmente no la llegaron a llevar a cabo.

A los socialistas la idea no les parece mala, pero consideran que para poder llevarla adelante con anterioridad «es necesario que se realice un estudio de movilidad serio hecho por profesionales que aporte soluciones al tráfico, además de otras medidas complementarias». Así lo indica José Herrero, portavoz del grupo municipal socialista, quien también destaca que para llevar a cabo una iniciativa de estas características es también preciso de forma previa «escuchar» a los empresarios y vecinos de las zonas afectadas.

«Cuando llevamos a cabo la semipeatonalización del centro se debatió si peatonalizarlo de forma completa. Hablamos con los representantes del Patronato de Turismo, pero no veían muy bien la idea y la aparcamos», recuerda Herrero, quien apunta que incluso se llegó a instalar un pivote hidráulico en las inmediaciones de Correos, justo donde empieza la zona semipeatonal, para poder cortar la calle al tráfico, algo que solo ocurre ahora en unos días puntuales al año coincidiendo con las principales fiestas de la localidad.

Herrero señala que, de llevarse a cabo la iniciativa, es necesario estudiar las alternativas para redirigir el tráfico y hablar con los vecinos de los barrios afectados, como podrían ser los del Cueto, Bustillo o el Muelle, además de los de la propia calle principal. Y es que indica que estas vías en la actualidad no están preparadas para absorber todo el tráfico que cruza la villa en las jornadas de mayor afluencia turística, ni tampoco tienen suficientes plazas de aparcamiento para tal volumen de vehículos. Por eso destaca la necesidad de realizar de forma previa un «estudio serio» del tráfico que incluya medidas alternativas, como podrían ser la creación de nuevas zonas de aparcamiento donde los visitantes pudiesen dejar sus coches para dirigirse después caminando a la zona centro de Llanes. «Lo que no puede ser es que por sacar el problema del tráfico de un sitio lo llevemos a otras zonas de la villa», recalca Herrero, quien incide en que «también tenemos que facilitar a la gente que venga a Llanes que pueda aparcar. No puede ser que lleguen a la villa y se encuentren la calle cerrada. Hay que darles alternativas». «Por eso la idea, que se puede estudiar y estar bien, requiere de un estudio serio previo. No se puede aplicar a la ligera», insiste el socialista.

Encuentros

Herrero opina que, si realmente el equipo de gobierno tiene intención de valorar esta medida, debe llevar a cabo una serie de encuentros con empresarios y vecinos de los barrios afectados por la redistribución del tráfico, y no solo los de la calle central, para pulsar su opinión, conocer si son favorables a esta iniciativa y trasladarles las posibles alternativas que baraje el estudio de movilidad que los socialistas consideran imprescindible que se debe realizar si se quiere aplicar una medida de estas características.