Erratas en las carreteras del Oriente

A la gente no le gusta, por lo general, que le toquen el nombre de su pueblo. Si se escribe de una manera hay que respetarlo. De lo contrario comienzan las bromas, en algunos casos, y en otros generan malestar. Eso es lo que ha ocurrido estos días en dos pueblos del Oriente. Durante las pasadas jornadas se ha procedido a sustituir las señales que indican los desvíos a varios pueblos de la comarca en las carreteras de titularidad regional, unos trabajos que, en algunos casos, han generado muchos comentarios entre los vecinos de las localidades afectadas. Y no porque se tratase de unas actuaciones de gran envergadura o demandadas desde hace mucho tiempo, más bien porque los nuevos carteles cambiaban el nombre de algunos pueblos o los mantenían pero con errores ortográficos.

Dos claros ejemplos de estos hechos son la llanisca de Vibaño o la canguesa de Narciandi. En el caso de esta última su nombre fue cambiado por el de 'Narcianos', despertando todo tipo de bromas entre los vecinos de Cangas de Onís. El error ya ha sido subsanado y el desvío a esta localidad desde la carretera AS-114, que conecta Panes con Cangas de Onís, ya está subsanado. Pero en Cangas llueve sobre mojado. En 2015 en el cruce de Zardón los operarios ya pintaron sobre el asfalto las letras 'Sotp'.

Donde todavía no se ha corregido la errata es en el cartel que indica el acceso a la localidad llanisca de Vibaño desde la AS-115, que va desde Posada hasta la localidad oniense de La Robellada. Allí la nueva señalización denomina a este pueblo como 'Vivaño', prescindiendo de la letra 'B'. Los vecinos del pueblo se muestran sorprendidos por este error. «Es un fallo muy gordo que me hace pensar en qué gente nos gobierna. Yo no tendré muchos estudios, pero escribir los nombres de las cosas bien sí que lo sé hacer», indica Ángel Sordo, vecino de Vibaño, quien confía en que el error sea corregido cuanto antes o que, de lo contrario, el Ayuntamiento de Llanes tome cartas en el asunto.