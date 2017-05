Llanes valora permitir la entrada de perros este verano a la playa de los Curas

Tras el anuncio realizado a finales de la pasada semana por Marisa Elviro, concejal del Ayuntamiento de Llanes, respecto a la intención del ejecutivo local de recuperar el proyecto para habilitar una playa a la que puedan acudir los perros durante la temporada de verano, la Concejalía de Playas ya avanza cuál puede ser uno de los arenales del concejo que reúne los requisitos para acoger este espacio. Según apunta Javier Ardines, una playa que puede ser adecuada para que acudan las personas que quieren ir a la playa con su mascota es la de los Curas, perteneciente a la localidad de Cue y situada al Este de la de Toró.

Este arenal no es de los más frecuentado por los usuarios y tiene una de las características que el edil considera necesarias para habilitarla para que pueda ser utilizada por las mascotas: las mareas altas la cubren en su totalidad. Esto permite que la propia acción del Cantábrico limpie la arena de los excrementos de estos animales de compañía.

El principal inconveniente para habilitar esta playa con el fin de permitir la presencia de perros durante la temporada de verano es que es necesario acondicionar su acceso, el cual se vio dañado por los pasados temporales. El Ayuntamiento ya ha solicitado a la Demarcación de Costas la realización de estos trabajos, aunque aún no ha recibido respuesta por parte de la Administración estatal. Es previsible que hasta que no estén aprobados de forma definitiva (o prorrogados) los Presupuestos Generales Costas no pueda contestar si tiene fondos para acondicionar el acceso a la playa de los Curas, también llamada Portiellu.

Aún así Ardines considera que sería necesario habilitar otra playa que permita la entrada de mascotas, al menos durante unas horas al día, en la parte occidental del concejo. Y es que el edil duda de que las personas que pasen las vacaciones con sus perros en la parte Oeste del municipio estén dispuestas a desplazarse hasta Cue para ir a la playa con sus animales de compañía.