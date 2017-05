Un juez archiva la causa contra un concejal de Llanes por el aparcamiento de los Bufones de Pría

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Llanes ha archivado la causa contra el concejal de Medio Rural, Playas y Personal del Ayuntamiento de Llanes, Javier Ardines González, y contra el técnico municipal, Marcelino Garnelo, acusados de prevaricación administrativa por el aparcamiento de la Rotella realizado para acoger a los visitantes de los bufones de Pría. El edil Javier Ardines fue imputado por estos hechos, acusado por la Fiscalía de un delito contra el medio ambiente y otro de prevaricación por autorizar estos trabajos, algo que hizo supuestamente apoyado en el informe realizado por un técnico municipal.

Ardines, en declaraciones a los medios, ha acusado a los ediles del PSOE, promotores de la denuncia, de intentar impedir que se haga un modelo urbanístico «para la gente». «Esto no entra en la cabeza de los que gestionaron este Ayuntamiento durante muchos años y que hicieron de la política un ana profesión». Ha manifestado que está seguro de que ésta no será la última denuncia que tenga por hacer otra forma de política y ha recordado que fue denunciado anteriormente por pesca ilegal y por supuesta persecución laboral y sindical a unos de los trabajadores del ayuntamiento, que al final este trabajador fue condenado en sentencia firma al pago de costas. «Soy consciente de que van a venir mas denuncias, la política ya no es un asunto de proyectos, ideología o siglas, sino de cuestiones económicas y de un modelo urbanístico», ha añadido.

También ha defendido al técnico municipal, Marcelino Garnelo, de quien ha dicho que probablemente no conozca a otro trabajador con mayor vinculación y esfuerzo a su profesión. «Siempre está disponible a cualquier hora para trabajar por los vecinos de Llanes y no se merece pasar por esto», ha apuntado