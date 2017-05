El PP pide que el Parque de Picos contrate más personal de Semana Santa a el Pilar

«No podemos permitir que en uno de los parques nacionales más visitados de España sean los propios usuarios quienes ejerzan como reguladores del tráfico o que los hosteleros tengan que hacer las veces de informadores. La gestión del Parque de los Picos de Europa le queda grande al Gobierno regional socialista». Así de rotunda se mostraba ayer al mediodía la diputada popular Marifé Gómez al anunciar, a los pies del Puente Romano de Cangas de Onís, que su grupo ha presentado una proposición no de ley con la que pretenden «buscar soluciones a la falta de gestión, organización y planificación del PSOE». Una solución que pasa, agregó, «por contratar a más controladores del tráfico, más informadores y más limpiadores que se encarguen de mantener el espacio en buenas condiciones» y por hacerlo, recalcó, «entre Semana Santa y el puente del Pilar, además de aquellos fines de semana y puentes festivos en los que se prevea que va a haber una gran afluencia de visitantes».

La propuesta, continuó, va en concordancia con una moción aprobada por unanimidad durante el último Pleno municipal de Cangas en la que se pide una mayor inversión por parte del Principado de cara a reforzar la contratación de personal y también durante más tiempo. «No podemos permitir que este parque, que es uno de los principales motores de la economía de la comarca e incluso de toda la región, salga en las portadas por los problemas de tráfico que se dan en los Lagos y que el turista se lleve esa imagen lamentable», aseveró Gómez.

También afeó que, si bien los problemas circulatorios se mitigan cuando está en funcionamiento el Plan Especial de Transporte a Lagos, sigue habiendo servicios entonces que no se prestan correctamente. «Hay aseos que permanecen cerrados y el Centro de Visitantes Pedro Pidal da una imagen de abandono, pues más de la mitad de los recursos que ofrece no funcionan», criticó.

La diputada también instó al Ejecutivo de Javier Fernández a «dejar de echar balones fuera con el tema de la financiación, pues la competencia, la gestión y, por tanto, la financiación del parque, la tiene la comunidad autónoma». En ese sentido, hizo referencia a sendas sentencias del Tribunal Constitucional donde se indica que, «en lo relativo a la financiación de los parques nacionales» existe «la posibilidad de que el Estado pueda conceder ayudas o subvenciones en la materia, pero ello no le habilita para crear un sistema general de financiación que se situara al margen de las competencias autonómicas de gestión y, por tanto, pudiera vaciarlas de contenido». Es decir, indicó Gómez, «el Estado no está obligado a otorgar estas subvenciones y que, desde luego, estas no pueden ser un sistema general de financiación».