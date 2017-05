El PSOE de Llanes denuncia unas obras irregulares en el hotel del concejal de Turismo

El PSOE de Llanes denuncia la realización de unas obras presuntamente irregulares llevadas a cabo por el forista Manuel Martín, concejal de Turismo ,en el hotel que tiene en la localidad de La Pereda. Los socialistas señalan que los trabajos se realizaron supuestamente sin los pertinentes permisos municipales y consideran este hecho especialmente grave al tratarse de un miembro del gobierno local, del que dicen que «exige a los demás el cumplimiento estricto de la legalidad pero que aplica la permisividad a sus propias acciones». El PSOE reclama la comparecencia de Marián García de la Llana, edil de Urbanismo y líder de Foro, para que dé explicaciones e indique si se van a adoptar responsabilidades políticas hacia su compañero.

Por su parte Manuel Martín explicaba ayer que había solicitado los permisos para construir un punto para la recarga de coches eléctricos en el parking de su hotel, pero reconoce que inició la obra antes de que estuviesen emitidas las autorizaciones. Los trabajos afectaron además a un muro que no es propiedad del hotel, por lo que fue denunciado por un vecino. «Hice mal. Me confundí sin mala intención y se deshizo lo que se había construido», indicaba ayer el edil, quien no tiene inconveniente en poner su cargo a disposición del gobierno local si así lo estiman sus compañeros.