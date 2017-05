Dimite el edil de Turismo de Llanes por realizar una obra sin licencia en su hotel

«Por responsabilidad y por no querer dañar la imagen del partido en el que milito me aparto. No soy un político que quiera estar agarrado al sillón. He cometido un error. Asumo las consecuencias y pido perdón públicamente». Así se expresaba Manuel Amalio Martín ayer durante la rueda de prensa en la que anunció su dimisión como concejal de Turismo y Comercio del Ayuntamiento de Llanes. Una comparecencia en la que, además de sus compañeros de Foro Asturias -entre los que estaba Iván García, secretario general de la formación, número 5 en las listas electorales y la persona que asumirá las concejalías que desempeñaba Martín- asistió también Javier Ardines, de IU, como único representante del resto de partidos que junto a Foro forman el gobierno municipal de Llanes.

La dimisión del Manuel Amalio Martín se produce un día después de que el PSOE llanisco denunciase de forma pública que el exedil de Foro había realizado una obra sin la perceptiva licencia municipal en el muro de su hotel, situado en La Pereda.

Martín repasaba ayer cómo se produjeron los hechos. Se dirigió al Ayuntamiento «como un vecino más» para solicitar el permiso para realizar una obra en el aparcamiento de su negocio e instalar allí un punto de recarga para coches eléctricos y dos máquinas de vending. El permiso no llegaba y la persona encargada de las labores le dijo que le había surgido otro trabajo, por lo que si no comenzaba ya a realizar la obra en el hotel ésta no estaría hasta verano. El edil decidió entonces dar inicio a una actuación que afectó a uno de los muros que da al aparcamiento y que Martín pensaba que era de su propiedad.

El Ayuntamiento abrirá un expediente sancionador al exedil con la consiguiente multa

Un vecino, conocedor de que este muro pertenecía a la comunidad, se acercó a la Policía Local y denunció estos hechos. El gobierno local se tuvo conocimiento de lo que ocurría en la jornada del martes.

Una vez fue conocedor de la denuncia y de que el muro no era de su propiedad, el edil dio orden de que la estructura se repusiese a su estado original. Pese a ello considera que los concejales deben dar ejemplo y por eso ayer presentó su dimisión tras reconocer que había cometido un error al iniciar la obra antes de disponer de la licencia municipal.

Marián García de la Llana, teniente de alcalde llanisca y líder de Foro en el concejo, destacó el «gesto espontáneo» de su compañero al presentar la dimisión y destacó que con actitudes como la de Martín la imagen que tendría la sociedad de la clase política sería otra. También anunció la apertura de un expediente sancionador al exedil por realizar una obra sin licencia que se resolverá con la correspondiente multa.

Además consideró contradictorio que sea José Herrero, portavoz del PSOE e imputado por «firmar 263 contratos» para cambiar la compañía que prestaba el servicio de la luz en Llanes «sin informes técnicos» que lo avalasen, quien pidiese responsabilidades al concejal de Foro. En la rueda de prensa de ayer también se incidió en que fue Herrero quien firmó las licencias que permitieron ampliar el hotel Kaype, cuya demolición se está acometiendo desde hace semanas por orden judicial.

Los representa del ejecutivo local también destacaron que la de Manuel Amalio Martín es «la primera dimisión que presenta un miembro del gobierno municipal de Llanes» en las últimas legislaturas, pese a considerar que la denuncia presentada contra él es una cuestión «menor» en comparación con otras denuncias e investigaciones judiciales que se abrieron contra ediles de los gobiernos municipales del PSOE.

Ayer también estuvo presente en la rueda de prensa Iván García, la persona que sustituirá a Martín como concejal de Turismo y Comercio. García indicaba ayer que inicia esta etapa «con ilusión, pero también con tristeza por la manera en la que se produce». Destacó las iniciativas puestas en marcha por su compañero de partido durante su etapa al frente de la cartera de Turismo e indicó que se encargará de desarrollar aquellos proyectos en los que estaba trabajando Martín, a quien definió como «una persona noble, llana y un ejemplo para muchos y más en un ayuntamiento como éste donde han pasado cosas mucho más graves en los últimos 24 años».