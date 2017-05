El exconcejal llanisco de Turismo «hizo lo que tenía que hacer», señala el alcalde

«Una decisión acertada». Así se refirió ayer el alcalde de Llanes, Enrique Riestra Rozas, a la determinación tomada el pasado jueves por el ya exconcejal de Turismo y Comercio, Manuel Amalio Martín Torrero, de abandonar el cargo después de que se hiciera público que había realizado una obra sin la perceptiva licencia municipal en el muro de su hotel, situado en La Pereda. El regidor llanisco calificó de «muy positivos los tiempos de actuación del ahora exedil» y aseveró que no tiene «nada que reprochar» a Martín Torrero, pues «hizo lo que tenía que hacer y con inmediatez, que es lo que está demandando la ciudadanía».

Riestra insistió en que «todos somos humanos y cometemos errores», pero «cuando se trata de un cargo público toca reconocerlo y asumir las consecuencias, como hizo Manuel Amalio». Por todo esto, continuó, «la naturalidad, normalidad y rapidez en la toma de decisiones del exconcejal, no solo le honran, si no que ponen de manifiesto una forma de actuación que no estamos acostumbrados a presenciar en los cargos públicos». Y es que, agregó, «las actas son personales, pero la gente vota al conjunto, con lo que no parece muy justo que alguien decida acabar jugando al 'Llanero Solitario' y representando no se sabe muy bien qué».

El alcalde llanisco quiso también dejar claro que lo ocurrido «no tiene relación alguna con la denuncia pública que se le atribuye al PSOE, cuando ante lo que realmente estamos, una vez más, es ante la filtración de un informe policial interno dirigido al alcalde y recibido al mismo tiempo, o quizás antes, en el despacho del PSOE que en esta Alcaldía. La renuncia de Martín Torrero solo es atribuible a la honestidad y responsabilidad del concejal y de este equipo de gobierno», aseveró. En este sentido, indicó que él mismo tuvo conocimiento de los hechos el pasado miércoles, 3 de mayo, a través de un informe policial, tras lo que procedió a comunicárselos personalmente a la teniente de alcalde y portavoz municipal de Foro -partido al que pertenece el exedil-, Marián García de la Llana, quien desconocía lo sucedido.

Por su parte, el concejal del grupo de los No Adscritos, Alfonso Miyares, se mostró de acuerdo a la hora de indicar que la forma de actuar del exconcejal fue la «lógica al haber cometido una acción ilegal». Valoró que «además pidiese disculpas» e indicó que «así debería ser siempre cuando un político comete una irregularidad. Lo correcto es entonces asumir las consecuencias, como hizo, y muy bien, Martín Torrero», insistió Miyares.