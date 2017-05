Llanes solicita autorización para arreglar la margen izquierda del Puerto

El concejal de Obras de Llanes, Juan Carlos Armas, se dirigió ayer por la mañana a la Dirección General de Puertos, en Oviedo, para solicitar de manera oficial una autorización para poder llevar a cabo obras de mejora en la margen izquierda del puerto llanisco.

Esta parte, detalla el edil en su escrito de petición, «se encuentra actualmente en un estado de conservación que no es el ideal. La capa de rodadura (aglomerado asfáltico) ya presenta ciertos deterioros, el sistema de drenaje no funciona todo lo bien que debería, por lo que tenemos charcos de buen tamaño, y la distribución de zonas de circulación, aparcamientos y demás no coincide con las necesidades actuales planeadas por el Consistorio», indica. Las mejoras planteadas, agregó, consisten en «la construcción de una nueva capa de rodadura y en la mejora de la red de drenaje, manteniendo las característica principales de los viales afectados».