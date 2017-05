La playa riosellana de Santa Marina ultima su puesto de salvamento

Las obras de rehabilitación del puesto de salvamento de la riosellana playa de Santa Marina concluirán en quince días. Recientemente quedaba instalada la barandilla de cristal que bordea la terraza superior de vigilancia y a día de hoy solo falta acondicionar la fachada del inmueble. En ésta se colocarán 'paneles sándwich' de aluminio con cuatro milímetros de aislante. «Se están cumpliendo los plazos marcados, así que esperamos que todo esté terminado a finales de mes», aseguró el teniente alcalde riosellano, Pablo García. La actuación, presupuestada en 23.455 euros, está siendo ejecutada por la empresa local CM Cantábrico.

La temporada de baños en las playas de Ribadesella comenzará el 16 de junio, así que el nuevo puesto de salvamento llegará a su fin con tiempo suficiente. Lo que aún no se ha decidido es el modelo de chiringuito previsto para la zona, que este verano quedará ubicado en las inmediaciones del edificio de salvamento, en los jardines del paseo marítimo. «Como está fuera de la franja de protección costera, se acortarán los plazos, aunque todavía no sabemos cómo resolver este asunto. Podría ser con la instalación de una caseta que cubra las necesidades de los usuarios de la playa», añadió el concejal. El equipo de Gobierno no renuncia a la idea original de construir de cara al futuro un chiringuito permanente en la zona verde del aparcamiento.

A su vez, García anunció que este año se sustituirá la lancha de salvamento por motos de agua, «mucho más ágiles y con más garantías y rapidez en una playa de estas características». En Vega se intentará ordenar las zonas reservadas para el baño y las que se destinan a la práctica de deportes náuticos como el surf «para que no surjan problemas ni se corran peligros». En La Atalaya se instalará una caseta con servicios higiénicos para mejorar las condiciones de un arenal utilizado, sobre todo, por los vecinos de la villa.